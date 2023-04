Radomir se borio sa slijepim kučetom za kojeg se mislilo da je izumrlo: 'Ja gore, on dolje, onda sam pustio!'...

Bio je to prekrasan vrt, a nakon nekoliko dana ta životinja ga je opustošila!

Dijana Molnar iz Vučedola u vrtu je prvo vidjela samo velike rupe, a onda sjela i gledala kako joj pred očima nestaje povrće.

Govori nam: "Sjedite i samo gledate kako se mrda povrće i samo nestane onako u zemlju!"

Slično iskustvo doživjeli su i Dijanini susjedi.

"Nisam ni znao što je, dok nisam se raspitao, nema oči i crna je. Malo veća od krtice", otkriva nam Radomir Petrović o tome kako izgleda da životinja.

A da se radi sljepašu, vrsti sisavca glodavca koja sliči krtici utvrdila je struka. Od krtice se razlikuje jer se hrani povrćem.

Potvrđuje nam to i Pavao Dragičević, stručni voditelj Javne ustanove za upravljanje i zaštitu prirodnih vrijednosti Vukovarsko-srijemske županije. "Utvrdio sam da su to zaista sljepaši. Nazivaju ih i drugim imenima, u Srbiji Makedoniji zovu ga slijepo kuče", kaže Dragičević.

U Hrvatskoj je vijest o koloniji sljepaša na Vučedolu izazvala oduševljenje jer se mislilo da je ova vrsta kod nas izumrla. No živa je, a očito i zdrava jer svojim izraženim sjekutićima jede sve.

Dijana Molnar govori nam o navikama ove životinjice: "Prvo sam pročitala da voli krumpir, da voli luk, ali na kraju koliko sam ja to vidjela, on voli sve!"

Radomir kaže da najviše voli mrkvu jer za nju s ovom životinjom doslovno natezao.

"Ja gore, ona dolje, onda sam pustio! Šta, neka…, svejedno ja tu slabo uberem, a oni žive od toga", prepričava nam svoju bitku u kojoj je izgubio.

Svima je drago da ova zaštićena životinjska vrsta kod nas još uvijek živi, no ipak čini štetu, pa se vrtlarima nameće pitanje.

Dijana pita: "Kako da se riješimo nje? Da se ne ubija, ali da se nekako makne jer ipak volim jesti prirodno."

Jedno od rješenja je i posebni zoološki rezervat. Pavao Dragičević otkriva kako bi to izgledalo: "Ogradili bismo jednu površinu, na primjer državne zemlje. Tu bi posadili i posijali one vrste kojima se on hrani."

U Vučedol bi trebali stići i stručnjaci iz Zagreba, koji će klopkama koje im neće nauditi uhvatiti sljepaše i prebaciti ih u osječki zoološki vrt gdje bi mogli biti do izgradnje svog rezervata.