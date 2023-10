Simona je imala tek 30 godina i bila je u osmom mjesecu trudnoće kada joj je u Klinici za tumore dijagnosticiran rak dojke.

"Bilo je šokantno jer nisam očekivala rak dojke i takvu dijagnozu, nisam imala nikog u obitelji tko je imao rak dojke", ispričala nam je Simona, inače ambasadorica kampanje Pinkypromiss.

Danas ističe koliko joj je u tim trenucima bila važna podrška bližnjih.

"Bilo je bitno da me ne doživljavaju kao bolesnu, od njih to nikada nisam osjetila. Jedan dan živiš život najnormalnije, drugi dan se ne prepoznaš u ogledalu. Samopouzdanje i dostojanstvo žene mislim da je to jako bitno i tijekom i nakon liječenja", dodaje.

Zato je, uz liječenje, jednako važan aspekt i psihosocijalna podrška - naglasak je to i ovogodišnje kampanje.

"Javlja se u prvom redu strah, anksioznost, neizvjesnost, kako za sebe, za svoje zdravlje, svoj život tako i za ljude oko nas", pojašnjava psihologinja Mirela Miharija.

Psihijatar Andrej Prošev ističe da je tada važno da žena sebe stavi u prvi plan. "I da obitelj onda bude tu potpora i da preuzme neke funkcije koje su do tada bile na ženama da bi se mogla više posvetiti sebi i procesu liječenja", dodaje.

Nerijetko se oboljele žene osjećaju mentalno loše i zbog tjelesnih promjena. Marija Butković je zato osnovala udrugu koja onkološkim pacijenticama besplatno pruža medicinsko-estetsku potporu.

"Ono što žene proživljavaju je ta emocionalna patnja zbog fizičkih promjena. Mi im pomažemo da lakše prebrode sve faze liječenja i da se vrate svojim obvezama nakon izlječenja", objasnila je.

Rak dojke je najčešći oblik zloćudne bolesti kod žena u Hrvatskoj, od njega godišnje oboli oko tri tisuće žena.

Specijalistica internističke onkologije u Klinici za tumore u Zagrebu, Mihaela Trajabar, mladim ženama savjetuje da kod kuće rade samopregled dojki jednom mjesečno i to pet do deset dana iza menstrualnog ciklusa.

"Samopregled nije dostatna metoda da se s time isključi mogućnost raka, zato je potrebno napraviti mamografiju prvu između 38 do 40 godina", ipak upozorava.

U 90 posto slučajeva, otkrije li se na vrijeme - rak dojke je izlječiv.