POLJOPRIVREDNICI NEZADOVOLJNI Rast voća i povrća neizbježan: 'Ovo je posljedica neulaganja u poljoprivredu zadnjih 30 godina'

Kupci su zabrinuti je ne znaju dokle cijene voća i povrća mogu rasti. O tome smo razgovarali sa šefom poljoprivredne komore Matijom Brlošićem. Kazao je kako je teško predvidjeti jer će cijene sigurno rasti pogotovo zbog vremenskih promjena, ali i posljedica nakon epidemije. Europska politika financiranja jer mogla držati cijene pod kontrolom dosad, no nakon COVID-a i zbog krize više ne. Zadnjih 30 godina u Hrvatskoj se uvozilo sve, a to je dovelo do toga da naši proizvođači usporavaju u proizvodnji i propadaju. Postavlja se pitanje, ako budu cijene rasle, hoće li uopće poljoprivrednici na jesen ići u posao.