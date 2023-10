Fiksne efektivne kamatne stope za nove stambene kredite kod 15 hrvatskih banaka kreću se od 3,86 do 6,37 posto.

Bankama smo dužni više od 21 milijardu eura te svako treće kućanstvo u zemlji ima neki kredit.

No, Europska središnja banka, deseti put za redom uporno podiže kamatne stope. Budućnost je neizvjesna. Zaoštravanje monetarne politike sve se jače odražava na cijene kredita u Hrvatskoj.

"Danas nam kamatne stope na kredite iznose oko 4 do 4,2 posto na kredite, drastično su porasle – od 1 do 1,5 posto", kazala je za RTL Danas Ivona Mijatović Duatović, direktorica portala Moj bankar.

Pa je tako i mjesečna rata stambenog kredita od 100 000 eura na 20 godina značajno otišla gore. U prosjeku 80-ak eura.

"Prije godinu dana za njega je rata bila 540 eura, danas ćemo za tu ratu izdvojiti 617 na neku prosječnu kamatu od 4,2 posto. To znači da ćete na putni rok otplatiti oko 18.000 do 20.000 eura kredita više, nego što bi to bilo da ste dizali kredit prije godinu dana" pojasnila je Mijatović Duatović.

Iz Hrvatske narodne banke napominju kako i dalje imamo najniže kamate u Europi, a dužnike dodatno štiti i maksimalna kamatna stopa na stambene kredite. No, trend rasta je neizbježan.

"Počele su rast kamatne stope jer su novi krediti više vezani uz Euribor, što se tiče same projekcije kretanja Euribora – to će ovisiti o budućim potezima Europske središnje banke što ovisi o različitim čimbenicima, a što se tiče postojećih kredita – isto se očekuje da će oni s varijabilnom kamatnom stopom postepeno početi rasti", ističe Milan Deskar-Škrbić, direktor Direkcije za monetarnu politiku HNB-a.

Najveće povećanje, kao i dosad, mogu očekivati oni čiji krediti imaju promjenjive kamatne stope.

"Imamo dvije trećine korisnika stambenih kredita ugovorenih s fiksnom ili kombiniranom kamatnom stopom, a od ove jedne trećine koja ima promjenjivu – jer većina njih, odnosno 75 posto je vezan uz NRS koji raste značajno sporije i blaže u odnosu na Euribor, dakle kamatni rizik je spriječen", napominje pak Ivan Hrvoje Maljković iz Hrvatske udruge banaka.