Rata najma gotovo se izjednačila s ratom kredita. Istražili smo - je li isplativije kupiti ili unajmiti stan?...

Kvadrat u zgradi koja je 2011. bila nova prodavao se za 1600 eura. Danas, 12 godina poslije, cijena je narasla na 3400 eura, dakle gotovo 115 posto više. Slično je i s najmom.

Nekad 300, danas 600 eura za stan od 45 kvadrata u zagrebačkom Prečkom.

"Vlasnici te nekretnine nisu se odlučili za prodaju stana, iako mogu dobiti 3200 do 3400 eura po kvadratu, nego su se radije odlučili stan dati u najam i tako sufinancirati iznos kredita za veći stan koji su kupili", objašnjava nam agentica za nekretnine Jelena Ivančić.

Dodaje kako je gotovo nemoguće pronaći stan ispod 130.000 eura koji ima spavaću sobu i koji je useljiv.

„Vlasnici nekretnina, bilo da su u ulozi prodavatelja ili najmodavca, osluškuju i prate tržište i nema razloga da daju nekretninu ispod cijene ako je to nešto što mogu dobiti, oni drže svoje cijene“, kaže.

Za onoga tko kupuje ili unajmljuje, nezgodan i nimalo isplativ položaj. Iz Mreže mladih pozivaju Vladu da hitno regulira cijene dugoročnog najma i da se što prije pobrinu za povoljnije kredite mladima.

„Mi bismo voljeli kad bi netko imao plan, kad bi netko mogao objasniti mladima kako uz plaću koja je za 75 posto mladih u Hrvatskoj trenutno manja od 1000 eura, kako unajmiti stan koji košta 500-600 eura mjesečno i istodobno jesti", poručuje Nina Popović iz Mreže mladih Hrvatske.

U Vladi tvrde da imaju plan, a naručena je analiza tržišta.

„Mi smo si dali rok u ovom aneksu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti da je to najkasnije drugi kvartal iduće godine. Ono što ja hoću da to bude do nove, ili početkom iduće godine", kaže ministar graditeljstva Branko Bačić.

U međuvremenu, rata najma u sve većem broju slučajeva gotovo se izjednačila s ratom kredita, pa se postavlja pitanje – što je isplativije - kupiti ili unajmiti? Odlučite li se za kupnju i kredit, ovo su trenutačni uvjeti.

"Uz prosječnu plaću od 1100 eura i na maksimalan rok otplate kredita na 30 godina dobit ćemo kamatnu stopu oko 4 posto, koja može biti veća,rijetko manja. Anuitet, odnosno rata će nam biti 430 eura, i za 430 eura mjesečno mi možemo dići kredit od 90.000 eura", pojašnjava kreditni posrednik Vjeko Peretić.

Za taj novac u Zagrebu se može kupiti tek garsonijera i to starije gradnje.