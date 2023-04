Ravnatelj iz Klisa 4 mjeseca sam razvozio obroke djeci. Odlučio je prestati. Jesu li se odgovorni probudili?

Za ravnatelja osnovne škole Petar Kružić iz Klisa, svakodnevna zadaća. Podjela besplatnih školskih obroka, za četrdesetak učenika u tri područne škole. Trideset kilometara, vlastitim automobilom i o vlastitom trošku. I tako iz dana u dan. Nakon četiri mjeseca, strpljenju je došao kraj.

"Donio sam odluku da ćemo prestat sa organiziranjem prehrane za učenike. Nakon što sam obavijestio roditelje, obavijestio ministarstvo i županiju, roditelji su izvršili pritisak na županiju i došlo je do konkretnog dogovora", rekao je Neven Tešija, ravnatelj Osnovne škole Petar Kružić.

U rekordnom roku, preko noći. Do konca školske godine besplatne obroke učenicima će tako razvoziti zaposlenik komunalne službe općine Klis.

"Organizacija svega je na ravnatelju. On je na sebe preuzeo obvezu prijevoza marendi, o čemu ste vi izvještavali i mi se tu nismo dirali. Općina Klis u samom formalnom smislu nema tu nekakve obveze, međutim onda kad je nastao problem, naravno da smo pomogli", govori Jakov Vetma, načelnik Općine Klis.

I roditelji se slažu. Projekt je dobar, ali realizacija na terenu je podbacila.

"Dobro je to, ali nije dobro šta nije organizirano do kraja, jel tako? Treba to riješit do kraja. Da ne misli se on kako će donit marendu", govori Marinko Odža.

A da su problemi eskalirali i u ostalim školama, potvrđuju nam i u udruzi ravnatelja osnovnih škola.

"Skupili smo zaista detaljne informacije i imamo pravu sliku stanja na razini cijele županije, u skoro svim školama ima ozbiljnih problema koje mi dugoročno, samostalno, kao škole, nećemo moć izdržat", govori Đuro Baloević, predsjednik udruge ravnatelja osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije.

Nedostaje im adekvatna oprema, nove kuhinje, a prvenstveno adekvatan kadar. Sluha za njihove potrebe u ministarstvu, čini se, nema.

"Nije urodilo plodom, evo vode se i dalje ti razgovori i očekujemo da će bit dozvoljeno, odnosno izdata suglasnost ministarstva na zapošljavanja dodatnog osoblja", kaže Tomislav Đonlić, pročelnik Odjela za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije.

Strpljenja je sve manje. Klis je svoj problem privremeno riješio, no pitanje je kako će ga riješiti ostale osnovne škole.