Naša reporterka Zorana Čičak Kulić uživo se javila ispred Klaićeve bolnice gdje je prevežen mladić koji je jučer opečen strujnim udarom dok se penjao na vagon.

Ravnatelj Klinike za dječje bolnice Zagreb dr. Goran Roić potvrdio je da je mladić zadobio teške ozljede i da je situacija i dalje ozbiljna.

"On je u jedinici intenzivnog liječenja, u induciranoj je komi i monitoriraju se njegove vitalne funkcije. Opekline su vrlo teške i zahvatile su 50 posto tijela. To je jako puno i to je vitalno ugrožavajuće", rekao je ravnatelj.

Nastavio je da kod ovakvih opeklina to nije samo stvar kože.

"Napon od 25.000 volti prolazi kroz tijelo i može ošetiti vitalne strukture tijela", rekao je. Nastavio je da su do 2019. imali četiri do pet ozljeda ovakvog tipa u bolnici, sada je to jedan do dva slučaja na godinu. Kaže, kampanje upozoravanja urodile su plodom.

Imao je i važnu poruku: "Pruga, vagoni i pružne konstrukcije nisu mjesto za zadržavanje i snimanje selfija. Ne morate biti u kontaktu s naponom, on može preskočiti na vas i dovesti do teških ozljeda".