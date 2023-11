Ravnatelj Porezne potvrdio: Samo danas potrošili smo najmanje 70 milijuna eura!

Crni je petak, a od jutra pred trgovinama odjećom i informatičkom opremom redovi. U sobi u kojoj se prate svi fiskalizirani računi u zemlji je i RTL-ov reporter Marko Šiklić.

Istaknuo je da se još ne zna je li oboren rekord po potrošnji, a točne brojke trebale bi se znati sutra s obzirom na to da su trgovine i dalje otvorene. RTL-ov reporter o tome je razgovarao s ravnateljem Porezne uprave Božidarom Kutlešom.

Lani smo samo u jednom danu potrošili 65 milijuna eura. Pada li ove godine novi rekord?

Sudeći po prva 23 dana studenog, i ove godine će pasti rekord kao i prošle godine što je pao. Dosad smo imali finaliziranih 138 milijuna računa kao i prošle godine. Znači, broj je tu negdje, no iznos računa je veći za 14 posto i fiskalizirano je ukupno preko dvije milijarde 163 milijuna eura samo u studenom.

O kojem iznosu možemo govoriti?

Što se tiče današnjeg dana, ovih 65 milijuna eura će sigurno biti premašeni. S obzirom da smo i prošli petak imali preko 75 milijuna eura prometa, tako da očekujemo da i ovaj petak ako ništa drugo ponovi u odnosu na prethodni. S druge strane, i cijele godine imamo povećani broj računa. To je za 1,5 posto odnosno zapravo 35 milijuna računa su više fiskalizirana od početka godine do sada. Kao da smo tjedan dana ranije dosegli, odnosno više radili ove godine u odnosu na prošlu.

Znači, možemo potvrditi da ove godine sigurno prelazimo 70 milijuna?

Za crni petak definitivno da.

Broj računa u odnosu na lani veći je za 1,4 posto. No, opet, s druge strane, iznos na tim računima 20 posto, što znači da je zapravo inflacija napravila svoje?

Od početka godine iznos računa je veći za 20 posto. Jednim dijelom to je rezultat inflacije, no drugim dijelom svakako je jednostavno porast i broja i iznos računa cjelokupne kupnje. Imali smo i dobru turističku sezonu, tako da ove brojke zapravo ohrabruju i ne iznenađuju. Trend je cijelo vrijeme isti.

Tržišni inspektori su pojačano na terenu. Jesu li i porezni?

Porezna uprava nadzor fiskalizacije obavlja tijekom cijele godine. Tijekom ljetnih mjeseci pojačano na obali i u gradu Zagrebu, a ostali dio godine zapravo na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.