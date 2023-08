Očevi dvojice uhićenih Hrvata izvan sebe su otkad je jedan od njih dobio poziv 21-godišnjeg sina iz zatvora u Nafpliju, u koji su jutros prebačeni iz Atene.

"Rekao je tata, gle, ja odavde živ neću izaći. Stavili su me u zatvor s AEK-ovim ubojicama. Pokazivali su mi odrezanu glavu, rekli bit ćeš silovan, ubit ćemo te", poručio je Robert Žigak, otac uhićenog navijača.

U Hrvatskom veleposlanstvu nam kažu da su zvali u zatvor i da je ravnateljica pristala odvojiti ih od ostalih zatvorenika, iako je na prvu rekla da ne vjeruje da im se prijeti. Roditelji apeliraju na pomoć svih:

Franjo Kroflin, otac uhićenog navijača rekao je da se boji za život svoga sina.

"On je rekao da je njegov život ugrožen i zadnje riječi koje mi je uputio, rekao je dečko od 21 godine, ovo je možda zadnji put da se čujemo", poručio je Žigak.

Još uvijek traje transport svih uhićenih u zatvore diljem Grčke. Traje i istraga. Pojavljuju se nove snimke tučnjave, pregledavaju mobiteli, što su pretraživali, gdje su se kretali i na koji način udruživali.

"Prema mojim saznanjima dokazi se provjeravaju. Svi dokazi. DNA, otisci prstiju, sve. Pokušat će sve ubrzati", rekao je Athanasios Kaimenakis, odvjetnik.

Ali moguće ništa prije rujna. Istodobno, Grčka povlači drastične poteze. Zabranjuju navijačke organizacije. Tek će unutar nogometnih klubova moći postojati po jedno udruženje. U Atenu je stigao i šef UEFA-e s porukom huliganima.

"Ovo je rak nogometa. To nisu nogometni navijači. Ne zovite ih nogometnim navijačima, jer to nisu nogometni navijači. To su ljudi koji koriste nogomet za svoje idiotske ideje", poručio je Aleksander Čerefin, predsjednik UEFA-e.

Ideju da uhićeni Hrvati neće imati pošteno suđenje, što smatra predsjednik Milanović, nije se svidjela grčkom premijeru.

"Grčka je pravna država. Pravosuđe je neovisno. Ne obraćamo pozornost ni na jedan neumjestan glas izvan granica, čak i ako je službeni", rekao je Kyriakos Mitsotakis, grčki premijer.

Službena objava zagrebačke policije pak kaže da nije bilo izgreda na sinoćnjoj utakmici u Maksimiru između AEK-a i Dinama. 12-ero je privedenih - zbog alkohola, droge, pirotehnike i pokušaja ulaska bez karte. UEFA bi mogla novčano kazniti Dinamo zbog baklje na tribini.

"Mislim da će biti zadovoljni. Ove baklje nisu trebale, ali bez puno problema", kazao je Saša Horvat iz Đurmaneca.

"Ništa, mislim da je sve bilo normalno i fer što se tiče navijanja", smatra Dario Komarec iz Rijeke.

A baklja na tribini nije ništa u odnosu na moguće optužbu za ubojstvo koja prijeti hrvatskim navijačima, od kojih neki misle da neće živi dočekati suđenje.