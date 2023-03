Razgovarali smo s Mrlom i Prljom. Otkrili su nam što od Leta 3 možemo očekivati u Liverpoolu

Let 3 za početak je odabrao crnu eleganciju i stare hitove za prvi zagrebački nastup nakon pobjedničkog ludila na Dori.

Damir Martinović Mrle rekao je: "Bili smo užasno napeti zbog ovog koncerta pa smo se išli malo drogirat, popit malo droge i to. Znaš kako smo, kratko smo."

Onda su pred dvije i pol tisuće ljudi izveli svoju pjesmu "Mama ŠČ".

"Kad ti pričaš 'šč', onda ispucavaš ljubavnu municiju i znaš šta je to, to je katarza. Mi se čistimo, katarstični smo, puni ljubavi. Ljubav, ljubav kreće ljudi moji", dodao je Mrle.

Tu su ljubav očito prepoznali i fanovi Eurosonga koji su Mamu ŠČ i Let 3 stavili na prvo mjesto najdražih izvođača. Na službenoj eurovizijskoj kladionici ŠČ je skočila s 29-og na 14-to mjesto. Uz sve to, njihov nastup na YouTube-u broji više od milijun pogleda.

Prlja je kazao da su to trendovi.

"Tsunami Leta 3 je krenuo. Mi smo Let 3 i ponosni smo na to. Očito su svi ponosni na nas. To je divno ljudi", poručio je Zoran Prodanović Prlja.

Mrle je dodao da je čuo da od svakog pogleda dobiju po jedan euro.

"Znači već milijun imamo", zaključio je. ŠČ fenomen suvereno je zavladao i dvoranom Doma Sportova.

Robert Kelemen iz Dallas Recordsa kazao je: "Ovo je sad ludilo na neku potenciju. Mi smo već mjesec dana u ovom ludilu, samo šč, šč. Ma super."

Glazbenik Edo Majka rekao je da je jako dugo veliki obožavatelj "ŠČ politike".

Nije svima Mama ŠČ najbolje sjela, no kritike ih ne diraju jer su Mrle i Prlja uvijek bili mirotvorci. Kako je poručio Prlja, negativne kritike samo im daju krila.

"Obožavamo negativne kritike jer to znači samo da smo pogodili tamo gdje smo htjeli pogoditi", dodao je.

Još planiraju nastup, dogovraju detlje, a za Mamu ŠČ spremaju i službeni spot. Jedno, ono provjereno kada je Let 3 u pitanju, već odavno znaju.

"Skinut ćemo se, pokazat ću guzicu, a on k****. Vi razmišljajte što će se onda desit, hoće li biti j******* ili ne", poručili su.