Recepti, uputnice, nalozi, doznake za bolovanja - sve je stalo jer nije radio CEZIH. Sustav se nadograđivao

Dolazak u ljekarnu za Slađanu iz Rijeke bio je uzaludan. Obiteljski liječnik propisao je terapiju, ali do lijeka se ne može. "Problem je, tko će ponovno ići, ne možeš, znači ako ti nešto treba onda ti treba tog momenta, ako je poslano, a ne da čekamo, pa dođi sutra, pa dođi poslije", nezadovoljno nam priča.

Problem je nastao zbog nadogradnje informatičkog sustava 12. srpnja. Dani prolaze, problem stagnira. Dio liječnika ne može pristupiti programu koji koriste u ordinaciji. Predsjednik Koordinacije hrvatske obiteljske medicine PGŽ-a Leonardo Bressan priznaje da je nastao kaos. "Nastao je kratki spoj! Recepti, uputnice, nalozi, doznake za bolovanja, bilo šta, nije moglo biti isporučeno centralnom sustavu pa kasnije za razmjenu onom kome taj podatak treba, ljekarni, bolnici laboratoriju", ističe.

Voditeljica jedne riječke ljekarne Nađa Rekić pojašnjava kako je jutros išlo spajanje na centralni sustav tzv. CEZIH. "Jedno radno mjesto nam je trebalo 15 minuta da se spojimo, na drugo radno mjesto skoro pola sata, što je bilo oko 50 pokušaja prijave na CEZIH sustav", prepričava.

Jednu Riječanku muči jaka alergija, a ne može do lijeka. Zove liječnicu telefonom, da ne mora po vrućini natrag k njoj autobusom. "Ja sam naručila lijekove i nema ih, normalno i sad je zovem da mi ona to da ručno, ma kakvi", prepričava. Na pitanje koliko joj je hitno za lijek, odgovara da ih ima još par.

Ali pitanje je kad će problem biti riješen. HZZO nam je potvrdio da to očekuju u narednim danima čim proizvođač dostavi novu, prilagođenu verziju nadogradnje programa.

Voditeljica ljekarne u Rijeci ističe da u svemu tome bude nervoze, ali kaže da je to normalno. "15 do 20 % recepata na dnevnoj bazi ne prođe. Ako pacijent dođe i sutra i prekosutra,

recepta nema onda ih ipak uputimo da odu kod liječnika po papirnati recept", dodaje. Onako po starinski, kako nije valjalo pa smo se modernizirali. Sada ni to ne valja jer se, tvrdi doktor Bressan, čeka ispravljanje propusta na američkoj aplikaciji.

"Ali ja se pitam šta do tada? Postoji alternativno rješenje, no međutim ne postoji sklonost u HZZO-u da to prepusti, barem privremeno, toj drugoj informatičkoj tvrtki, domaćoj da omogući rad uopće i ostvarivanje zdravstvene zaštite našim pacijentima, ne radi se o paradajzima", zaključuje.

Vrijeme curi, sustav zapinje, ali teško bolesni pacijenti nemaju vremena za čekanje.