ISTRAGA OKO INCIDENTA Reporterka Mlinarić doznala je teze obrane: 'Navest će se niz primjera incidenata, ključan je sukob iz Milana'

Reporterka RTL-a Ana Mlinarić iz Atene izvještava je li grčka policija na tragu ubojici mladog Grka. Sve je uži obruč oko njega. Ispitani su svi sumnjivci, a uhićene je Hrvate obišao hrvatski veleposlanik u Grčkoj. Uhićeni Hrvati žale se da AEK nije dao snimke nadzornih kamera što u klubu demantiraju. Reporterka Mlinarić javila se iz Atene i pojasnila što je sa snimkama i je li policija bliže otkrivanju ubojice. "Razgovarala sam s odvjetnikom koji je hrvatskim navijačima dodijeljen po službenoj dužnosti i on potvrđuje ovu tezu AEK-a da su snimke doista uzete. Radi se o relativno novom stadionu koji je zaista opremljen videonadzorom i tvrdi da su apsolutno sve te snimke u spisu. Kaže i da upravo to potvrđuje obranu i sve teze obrane koju će iznositi Bad Blue Boysi", rekla je Mlinarić i dodala da je riječ o odvjetniku koji je dobro upoznat s Bad Blue Boysima i on ih je već ranije branio, odnosno 2015. kada se dogodio incident između hrvatskih i srpskih navijača u blizini aerodroma u Ateni. "Ključna teza obrane, kako mi kaže, bit će upravo to da Bad Blue Boysi u svojim okršajima ne koriste noževe. Navest će niz primjera incidenata. Jedan od ključnih za koji će se uloviti je sukob od lani iz Milana kada je ubodne rane obio upravo jedan od Bad Blue Boysa, a ne pripadnici suprotne navijačke skupine", kazala je Mlinarić. Više pogledajte u videu.