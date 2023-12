Rezana, umjetna, u tegli... Božićne jelke od 15 do nevjerojatnih 700 eura: Kako uštedjeti? Donosimo savjete

Četiri dana ostala su do Badnjaka, a božićne jelke prodaju se na ulicama i tržnicama diljem zemlje. Cijene variraju od drvca do drvca, ali i od grada do grada. Procjenjuje se da će ovog Božića u zemlji biti okićeno oko pola milijuna prirodnih božićnih drvaca.

Za vlasnika rasadnika u Svetoj Klari Maria Beraneka ovo su udarni dani. Kupaca nikad više, cijene u odnosu na lani, očekivano – veće.

"Poskupjelo je u prosjeku 5 eura, oko 10 posto sam poskupio. Cijene su od 30 do 50 eura, a ako je bor manji onda je 20. U tegli je 40 eura, nordijska jela je od 30 do 50, i srebrna smreka je od 20 do 50 – ovisno o visini, gustoći, formi“ kaže Beranek.

Unatoč većim cijenama i dalje je isplativije bor kupiti u rasadniku jer cijena onih koji se prodaju na ulicama i tržnicama veća je, u odnosu na lani i do 20 posto. Neki trgovci za Badnjak najavljuju niže cijene, no pitanje je kakva će ponuda ostati.

"Smreka nam je do nekih 30 eura, srebrna od 30 do 60 eura, a nordijska jela koja je najzastupljenija od 60 pa do krajnjih granica. Neki primjerci prodani su za 300, 400, a imamo i velikih – čak i do 700 eura, to su jele koje su visoke do 4 i pol metra“ kazao je za RTL Danas Marin Jendrijev, vlasnik rasadnika iz Ferdinandovca.

U rasadniku, s druge strane – najveća cijena 50 eura. Sve što posijeku ili iskopaju - to i prodaju. "Ovdje su niže cijene jer ja prodajem doma, ne plaćam prodajno mjesto. Prodajno mjesto u Zagrebu je oko 1500 eura, a ja sam doma i zato mogu biti jeftiniji“, kaže Beranek iz Svete Klare.

Sve su popularnije i jelke u teglama. Iako skuplje, isplativije su od rezanih jer mogu preživjeti i do idućeg Božića. Najdugovječnije su ipak one umjetne. Jer, nordijske jele po skandinavskim cijenama, nisu za svačiji džep. Proizvođači kažu – u jednom desetljeću koliko boru treba da naraste, puno stvari može poći po krivu.

"Godišnje treba puno puta ući, poprskati plantažu, pokositi, obrezati borove. Tu je puno dugotrajnog ulaganja, tako da je to jedan dug proces i zato u konačnici bor toliko i košta. To svi vide zadnju cijenu i kažu puno je, a zapravo tu leže godine i godine rada i truda oko tog jednog bora“ kaže nam Domagoj Markulin, prodavač na zagrebačkom Jarunu.