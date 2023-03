Službeno je potvrđeno da će ove nedjelje biti uklonjena opasna protubrodska mina iz riječke luke. Pred Rijekom je vikend kakav se ne pamti. U planu je evakuacija, a za građane su izdane i posebne upute. Sve službe bit će na najvišem stupnju pripravnosti.

Sirena opće opasnosti označit će početak velike akcije u riječkoj luci na čijem dnu 80 godina leži opasna tajna. Protubrodska mina glavna je tema, ali panike nema.

"Obavještavaju non-stop i mediji i ja mislim da su ljudi skroz spremni, a mjere opreza moraju biti", rekla je Nevenka iz Rijeke.

Mulj i pijesak skrivali su je od kraja Drugoga svjetskog rata do lanjskog lipnja kada je otkrivena tijekom radova.

"Vjerojatno da nismo imali radove na tim pozicijama možda nikad ne bismo znali da se ona tu nalazi, mi smo dio ovog stožera, od 11-og mjeseca se sastajemo i stručne službe su pripremile sve", rekao je Denis Vukorepa, ravnatelj Lučke uprave Rijeka.

Nije ovo prva naprava pronađena u Rijeci, ali je najveća i najrizičnija.

"Malo su te predostrožnosti malo potencirane po mom sudu jer su napravili kiks pred 30 godina ovdje na obali pa sad pušu na hladno, kad im je pola rive porušila, lukobrana da", rekao je Radovan Pužar iz Rijeke.

Sada postoje crvena i žuta zona ugroze. Iz crvene se u subotu do 19 sati moraju ukloniti sva vozila, do 22 sata evakuirati građani, njih oko 500. Tko nema gdje, može Dvoranu mladosti. Ne smije raditi nijedan objekt, prazni se luka, miče autobusni kolodvor sa Žabice i prvi put u povijesti zatvara željeznički. Nema bolničkih posjeta. Promet će ići sjevernim gradskim koridorom kod Guvernerove palače.

Za žutu zonu koja na zapadu ide do Podmurvica i Turnića, građanima se preporuča da ostanu u stanu, ne uz prozore.

"Ne prepušta se ništa slučaju, zatvara se cijeli Riječki zaljev, znači da će Lučka kapetanija izdat radiooglas, zatvaranje, Velih, srednjih vrata i Tihoga kanala da jednostavno sva komunikacija na moru bude prekinuta", rekao je Darko Glažar, glavni kapetan Lučke kapetanije Rijeka.

Na moru, u sigurnoj zoni minu će stručnjaci neutralizirati.

"Što se tiče naših službi policijskih, one su sve već raspoređene, one su pripremne, one su razradile sve varijante", rekao je Goran Gašpert, načelnik Sektora za javni red i sigurnost PU primorsko-goranske.

Crveni križ i KBC poslali su apel darivateljima krvi.

"To je potencijalna opasnost i koja može uzrokovat i veće stradavanje, u tom smislu smo i poslali apel da se pozovu građani da daruju krv", rekao je Hinko Mance, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Rijeke.

Uz nadu da nikome zbog ove akcije neće trebati. Vjeruje se da će se Rijeka u normalu vratiti do kraja nedjelje.