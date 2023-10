Riječka osnovna škola dobila mobilni defibrilator. Do ideje o nabavi je došlo nakon smrti mladog košarkaša

Mobilni je defibrilator postavljen kraj ulaza u školsku dvoranu u kojoj se u proljeće iznenada srušio i preminuo mladi košarkaš.

Naša je reporterka Ida Balen razgovarala s pedagodinjom riječke škole o uređaju u čijoj je kupnji sudjelovala cijela zajednica.

"Priča je nažalost krenula s jednim tragičnim događajem kada je jedan mladi košarkaš pao u srčani arest i pokazalo se da bi moguće s jednim takvim uređajem možda imao drugačiji ishod, od onog koji je nažalost bio", kazala je za RTL pedagoginja riječke škole Aleksandra Smolić.

Do ideje je došao ravnatelj škole Ivan Vukić i predstavio je na učiteljskom vijeću. Ubrzo su je svi podržali i pokrenuli akciju prikupljanja novca za njegovu kupnju.

"Donatorskom smo akcijom nastojali prikupiti sredstva da se kupi uređaj koji bi bio na raspolaganju ne samo školi, već i klubovima koji s njom surađuju", objasnila je.

Započela je i edukacija kako koristiti defibrilator. U njoj su sudjelovali mnogi jer se nikad ne zna tko se sve može naći u situaciji da ga treba koristiti.

"Mi smo prvi ciklus edukacije prošli, zahvatili smo veliki dio našeg učiteljskog vijeća. Obuhvatili smo i naše vanjske sportske suradnike, a sigurna sam da ćemo pokrenuti još jedan ciklus kako bi bismo uključili i ostale vanjske suradnike i ostale zaposlenike koji žele", kazala je Smolić i dodala kako će pripremiti još jedan poseban ciklus edukacija za učenike kako bi i oni bili pravovremeno upoznati s uređajem.

Djecu zasad upoznaju s važnošću uređaja i svim njegovim funkcijama.

"Ono što je izvrsno je da je to izuzetno pametan uređaj, koji kad se postave elektrode sam očitava u kakvom je stanju ta unesrećena osoba pa se pokrene ili se ne pokrene, što je nama bilo osobito važno, znači za slučaj da nije potrebno primijeniti taj strujni udar on to neće učiniti. Tako da se ne može dogoditi zlouporaba uređaja. To nam je bilo jako važno", poručila je pedagoginja škole.