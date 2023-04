'remember me' Rijeka mijenja lice iz industrijski propalog grada u turistički hit! Sve je stalo u nagrađivani film od 3,5 minute

Promo film 'Remember me!' dobio je osam prestižnih nagrada. Producentica i scenaristica promotivnog filma Spomenka Saraga otkrila je da je najnovija nagrada stigla s festivala u Americi, osvojili su zlato, a prijavljeno je bilo više od 6500 filmova. Cilj mu je brendiranje riječkog prstena kojeg čine Bakar, Čavle, Jelenje, Kastav, Kraljevica, Klana, Kostrena i Viškovo. Aduta je puno, uz bakarske prezide, preko vrha Risnjaka, do kostrenskih plaža koje u sezoni na dan okupira 2000 ljudi. Direktorica Turističke zajednice Kostrena Belma Džomba otkriva da su spojene dvije stvari iz nihove općine, a to je tradicija izrade kolača koja seže daleko u povijest. 'A onda i nešto malo suvremenije, a to je naš Zigman pa je za jedan takav tradicionalan recept osmislio kutiju, dizajn', otkrila je. Rijeka sve brže mijenja industrijsko lice u turističku hit destinaciju, a više o svemu pogledajte u prilogu naše reporterke Maje Brkljača.