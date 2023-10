Riža, čaj i med. Uskoro na policama bez roka trajanja, ali samo u njemačkim trgovinama.

"Za čajeve možemo reći da je dobra perspektiva za njihovo ukidanje roka, ali moraju uvijek imati sljedivost - kada je proizvedeno, u kojoj seriji i tako dalje", rekao nam je Dario Lasić, voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane NZJZ Dr. Andrija Štampar.

Da bi rok upotrebe trebalo ukinuti i za med, smatraju i pčelari. Vlasnik OPG-a Željko Arambašić objašnjava: "Med ako se vrca dok je on zreo, dakle ako pčele izventiliraju, izbace vlagu iz meda, med ispod 20 posto ako nema više vlage, on se propisno skladišti i on može neograničeno biti i neće se pokvariti to je sigurno."

Sada mu je rok trajanja oko tri godine. Za stručnjake to je idealno vrijeme jer većini meda, ističu, pada kvaliteta.

"Skladišta kod velikih robnih lanaca mogu imati visoke temperature, kod meda je to vrlo osjetljiva komponenta", pojasnio je Lasić i dodao da ukidanje roka trajanja za med ne bi preporučio.

Ali ni za rižu. Koja najčešće dolazi iz azijskih zemalja brodom pa ima doticaj s vlagom. I tada se, kaže, događa ovo: "Tijekom prepakiravanja može doći do kontaminacije nekakvim nametnicima, ako su malo vlažniji i do pojave plijesni u samom pakiranju. Bilo bi dobro da se ipak ograniči većina riže, pogotovo tamnog zrna na neki kraći period."

Ipak, njemački ministar poljoprivrede traži da se za te tri namirnice ukine rok trajanja kako bi se smanjilo bacanje hrane. Eurozastupnica Biljana Borzan to podržava: "Smatram da bi se ova ideja trebala primijeniti u cijeloj Europskoj uniji. Industrija pa tako i prehrambena nikada nije oduševljena kada se donose mjere koje će njima smanjiti profit, međutim s obzirom na krizu industrija mora dati svoj doprinos i pomoći građanima."

Građani su o ovoj ideji podijeljeni. Marica Periša smatra: "Mislim da je to u redu, riža može stvarno dugo trajati. Med isto tako, pa znate da su ga našli u Egiptu.“

No, Mirjana Kramarić pak ističe: "Ako su sad stavljeni neki rokovi trajnosti, valjda ima opravdanja za to i smatram da ih ne treba ukidati.“

Hrvatska će krenuti njemačkim putem tek ako zeleno svjetlo da Europska komisija, odgovara ministrica poljoprivrede Marija Vučković: "Mi se zalažemo za harmonizirani pristup, za regulativu koja bi vrijedila u svim zemljama. Potrebno je uključiti stručnjake i znanstvenike da bi se izbjegao bilo koji rizik."

Neki bi popis namirnica bez roka trajanja - proširili. Eurozastupnica Borzan ističe: "To su u prvom redu sol, šećer i grah. Pritom mislim na grah u zrnu, a ne konzervirani."

A sve kako bi se smanjila neslavna brojka, jer u Europskoj uniji na godinu se baci oko 60 milijuna tona hrane.