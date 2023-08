"Svašta se u ovim trenucima događa u Kninu. Vrijeme je okej, maloprije je ovdje otvoren mural posvećen 4. i 7. gardijskoj brigadi. Uskoro počinje prijem kod predsjednika. Bit će tamo predstavnici obavještajnog sustava, bivši generali, stiže Tomislav Karamarko. Stiže i to na izričiti poziv predsjednika, prvi put na Oluju stiže i kanadski poduzetnik koji je Hrvatskoj dobavljao oružje u vrijeme rata Antun Kikaš,a tu je kao i svake godine umirovljeni general Ljubo Ćesić Rojs", kazala je reporterka RTL-a Danas

Ne dolaze generali Gotovina i Markač. Je li Oluja postala zapravo proslava za političare a ne sudionike?

Kad smo bili ovdje na Trgu prije nego se premjestilo na nogometni stadion ispred nas su došli političari, saborski zastupnici i pet redova se stvorilo ispred nas. Pa neka nas puste barem jedan dan da u miru i dostojanstveno proslavimo Dan pobjede

Mislite da političari privatiziraju ovu proslavu?

Pa političari guraju sebe, ali 1991. nije ih bilo nigdje. Onda nije ni čudo. Oni žele danas da se vide. Ali ja ih nigdje nisam vidio do 2010. nije ih bilo. Ušao sam među sedam prvih ljudi na kninsku tvrđavu i za mene je ovo veliki dan. I ovom prilikom odajem poštovanje poginulim, nestalim, ranjenim, invalidima i onima koji nisu više živi.

Na čelu s predsjednikom svih Hrvata dr. Franjom Tuđmanom, ratnim ministrom obrane Gojkom Šuškom i našem iseljeništvu na čelu s Antonom Kikašem koji je prevalio 6 tisuća kilometara da bi došao ovdje.



Jesu li trebali doći ministri Banožić i Medved? Nema ih ni ove godine na prijemu predsjednika.

Red im je bio da dođu na prijem predsjednika, ali s obzirom na to da, a ja ih dobro poznajem, a nisu bili ni tada, prije 28 godina. Nisu sudjelovali u Oluji pa nije ludo da ih nema. Možda nemaju taj osjećaj.

Je li oni kažu da bojkotiraju predsjednika zbog njegovog izričaja, je li predsjednik pretjeruje kad komunicira s ministrima?

Pretjeruje?! Pa on je naš vrhovni zapovjednik, on je predsjednik svih Hrvata, preko milijun i 100 tisuća glasova je dobio i da ga mi bojkotiramo. Otkud nam pravo? Tko smo mi da se poigravamo? Od sudbine da nam kroje politiku kao Pupovac oni koji je dobio možda 2,3 tisuće glasova, da nam oni kroje? Možda im je Pupovac zabranio da dođu večeras tu. A to me srce boli, jer moja stranka su ona tri slova: HDZ. Ali Tuđmanov, a ne briselski.

Predsjednik je primio Milorada Dodika na Hvar. Je li u tome pogriješio, je li ga trebao primiti?

Nije pogriješio. Znate zašto? Oni koji žive u BiH, a tamo su tri jednakopravna konstitutivna naroda. S kim ćete vi razgovarati?

Iako Dodik ima separatističke izjave, prijeti odcjepljenjem Republike Srpske?

To su političke igre. Ali on je predstavnik srpskog naroda u BiH.

Što kažete na njegovo negiranje genocida u Srebrenici?

Ma to su političke igre. A što vi kažete na ovo u Prijedoru što su radili? Kmeče. Jer ne mogu se pomiriti s time. Misle da će zadržati Krajinu.- Samo dan prije nego smo ušli u Knin u Grahovu je davao Martić izjavu: Ako padne Grahovo, pasti će i Krajina. Palo je Grahovo i mi smo oslobodili. I neće je biti dok smo mi živi.