Električni romobil vozila je bez kacige, pala i teško se ozlijedila. Djevojčica je najprije završila u sisačkoj bolnici, a potom je hitno prebačena u Zagreb.

"Trenutačno je stabilna, urednih vitalnih parametara izvan životne opasnosti, u kontaktu je i pri svijesti. Dijagnosticirali smo krajnje cerebralne ozljede, nagnječenja glave i tijela. Učinjen je dijagnostička obrada, kontrolni CT i neurokirurški pregled", rekao je specijalist dječje kirurgije u Klinici za dječje bolesti Zagreb, Marko Mesić.

Prošle godine se prvi put zakonski reguliralo sudjelovanje u prometu električnih romobila.

Svrstani su u posebnu kategoriju - "osobno prijevozno sredstvo". Maksimalna brzina smije im biti 25 kilometara na sat.

Leonid Ljubotina s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu pojašnjava što se događa kad netko padne s romobila: "Prilikom brzine od 25 km/h o može doći do težih ozljeda, posebno ako se radi o asfaltiranoj podlozi. To su prvenstveno oguljotine, povrede glave, povrede tijela, rjeđe i smrtno stradavanje. Zato moramo nositi kacige kako bismo zaštitili glavu."

Zakonom je vožnja zabranjena mlađima od 14 godina, a tko nema kacigu i u oba uha ima slušalice, kazna je 40 eura.

I građani imaju iskustva s vozačima romobila.

Luka Divjak iz Zagreba prepričao nam je susret: "Jednom me jedan zgazio. Hodao sam do Autobusnog kolodvora i kako ja hodam,osjetim iza sebe 'bum'. Netko me šutnuo."

Andrej Grgić iz Zagreba primjećuje da se ne daju kazne ni za automobile koji se parkiraju posvuda pa sumnja da će i vozače romobila kažnjavati: "Ne znam hoće li uopće policija provoditi te kazne."

Zvonimir Perkušić kaže da one na romobilu i ne čuje: "Ne čujem ih jer sam već malo gluh. Bez kacige se voze, prebrzo idu, naročito ovi što su s dostavama i s električnim biciklima. To je katastrofa."

Pune se i bolnice. U zagrebačkoj Klaićevoj kažu da je ozlijeđenih sve više.

"U zadnje vrijeme imamo sve veći broj pacijenata koji dolaze na Objedinjeni hitni bolnički prijem zbog ozljeda s električnog romobila. I možemo očekivati da će taj broj rasti. Svaki tjedan takav tip ozljeda ima između petero i sedmero djece", otkriva dr. Marko Mesić iz Klaićeve.

U prosjeku to znači da gotovo svaki dan brinu o jednom ozlijeđenom djetetu zbog električnog romobila.

Ljubotina dodaje: "Ono što bismo mi prvenstveno htjeli naglasiti je edukacija. Mi možemo zakonom kažnjavati, možemo dobiti postotke prometnih nesreća, ozljede ili ostalo, ali edukacijom možemo dugoročno postići trend smanjenja prometnih nesreća. "

Zbog nesreće blizu Kutine u kojoj je stradala djevojčica, slijedi izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku.

