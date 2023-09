Rovinjani u strahu nakon brutalnih premlaćivanja u swingerskom klubu. 'Tamo je svaku noć raspašoj'

Lijepo je vrijeme, 30 stupnjeva, a tema u Rovinju je samo jedna - i to brutalna premlaćivanja koja su zamalo prošla bez ikakvih posljedica.

"Puno je nepravde i u svijetu i u zakonu tako da živimo u opasnom svijetu", kaže nam rovinjanka Anja. Ipak kaže da ju osobno nije strah jer ne kreće u takvim krugovima.

Marijanu je s druge strane strah svega što se događa u gradu. "Jer to nije normalno, to je turistički grad. Umjesto da bude kako treba ono sve gore", ogorčena je.

Svi pričaju, no rijetki na glas. Boje se zamjeriti opasnim i agresivnim djelatnicima kluba. Posebno jer neki od njih još uvijek šeću slobodno iako su prije samo tjedan dana na radnom mjestu posjetitelju izbijali zube i otelimu sat i nakit. A kako je na kraju ispalo - nije bilo prvi put!

"Možda je bilo i prije nasilja i sve dok nije netko prijavio, netko je prijavio i to je to", dodaje Marijana i objašnjava kako tamo dolaze mladi, narkomani i svašta tamo rade.

To potvrđuje i Enco koji kaže da je svaku noć u klubu "raspašoj". "Otkako se to desilo, klub je na jako lošem glasu. Do sad je bio OK", priznaje.

Jako je teško doći do rovinjskog swingerskog kluba jer osim što nas dijeli ovaj veliki lokot, tu je i velika željezna ograda, ali zatvoren je i za sve njihove članove.

Kako navode na obavijesnoj ploči, otišli su na godišnji odmor iako je izvjesno da je klub zatvoren zbog nasilja koje se najmanje dvaput dogodilo posljednjih mjeseci zbog čega su vlasnica i djelatnik završili u istražnom zatvoru.

I to iz drugog pokušaja, tek nakon oštre reakcije glavne državne odvjetnice. Javna pljuska pulskim kolegama – urodila je plodom!

Ovakvo nasilje građani osuđuju. "Nije normalno da se pretuče dijete, ili nije bitno tko, zato što mu je mobitel zazvonio. To je suludo, trebao ga je pustiti, istjerat van iz kluba ili nešto napravit, a ne ga pretući", objašnjava Enco.

Anja pak govori da je čula da neki domaći mještani idu u klub. "Ali ne podržavam apsolutno takve stvari", ističe.

Na zbivanja dosad nije reagirao ni gradonačelnik Rovinja. Teško je procijeniti tko se tu kome ne želi zamjeriti.