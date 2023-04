RTL Danas ekskluzivno otkriva: Neće biti poskupljenja cestarina u sezoni od 10 posto! Imamo detalje

Za dvije godine rampe na naplatnim postajama u Hrvatskoj se dižu i odlaze u povijest. Vozačima će se cestarina naplaćivati preko ENC-a i putem sustava očitavanja registarskih oznaka.

Gužve bi trebale nestati zbog bržeg protoka vozila.

I to nije jedina dobra vijest. Dok se čeka novi sustav, vozači će cestarinu i dalje plaćati po istim cijenama. Neće biti očekivanog poskupljenja od 10 posto u vrijeme sezone.

"Zato što smo iskalkulirali sve troškove i to u ovom momentu nije potrebno", kazao je državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić.

Od graničnog prijelaza Bregana do naplatnih postaja ima svega 500-njak metara. Nakon ulaska Hrvatske u Schengen očekivale su se gužve upravo na ovim naplatnim postajama pa se razmatralo ukidanje naplate. Potvrđeno nam je da do ukidanja naplate neće doći na postajama Bregana i Rupa.

Dođe li do stvaranja velikih gužvi u sezoni, razmotrit će se ukidanje. Na naplatnim postajama radi 650 zaposlenika. No oni neće dobivati otkaze kad dođe do novog sustava, jedan dio njih radit će na kontrolama. Vinjeta nije dolazila u obzir zbog preporuke Europe koja financira projekt i sezonalnosti.

"Odredili smo se na ovaj sustav koji je puno pravedniji. Da se sustav plaća onoliko koliko se koristi, to vinjeta nije", kazao je Mihotić.

Uz kamere, vozače će kontrolirati i 74 kombija za nadzor i prisilnu naplatu. Stajat će na zaustavnoj traci, a provjeravat će i na odmorištima. S obzirom na količinu prometa u sezoni imat će pune ruke posla.

"U prva tri mjeseca je bilo preko 13,5 milijuna vozila i naplaćeno je više od 75 milijuna eura. To je u odnosu na 2019. povećanje od 37 posto, a na prošlu godinu 13 posto. Takav rast očekujemo i dalje", govori direktor Sektora za naplatu cestarine u HAC-u Ivan Ribičić.

Naplatne kućice od 2025. neće se rušiti, a u cestarinu će biti uračunata naknada za onečišćenje zraka, što znači manje zagađenja manja cijena. U Ministarstvu prometa tvrde da cijene s novim sustavom neće rasti. Vozači koji će koristiti ENC i često su na autocesti dobit će dodatni popust.