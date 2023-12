RTL DANAS na granici s BIH: 'Imamo otvorene 4 izlazne trake iz RH. Problem je usko grlo na suprotnoj strani'

Na jednom od granici s Bosnom i Hercegovinom nalazi se i naš reporter Boris Mišević koji prati situaciju na graničnom prijelazu Stara Gradiška , a razgovarao je i s načelnikom policije. Oni koji nemaju jake živce imaju velike probleme. Na prijelazu Gradiška je definitivno najuže grlo. Hrvatska carina i policija trude se propuštati vozila kroz četiri ulaza, ali ovo je najuže grlo iz sljedećeg razloga. Most prema Bosni i Hercegovini je most koji ima dvije trake. Danas, nema kamiona, ali dvije trake su usko grlo, ai bosanskohercegovačka strana može propuštati vozila samo kroz dva ulaza zato nastaje problem. Par kilometara dalje postoji nova infrastruktura, novi veliki granični prijelaz, postoji čak i novi most, no on još uvijek nije cestovno povezan. Kada bude povezan, onda će i ovi problemi otići u povijest.

Koliko se čeka koliko će ovo trajati? Kakva je situacija?

Trenutno se čeka oko tri sata. Kolona je oko tri kilometra. Imamo otvorene četiri izlazne trake iz Republike Hrvatske. Međutim, u Bosni i Hercegovini je problem Grad Gradiška, granični prijelaz je u centru grada, mali granični prijelaz. To je usko grlo gdje nastaju čekanja.

Prometno je dosta problematično. Do kada će trajati ovakva situacija na Gradiški?

Ovakvu situaciju predviđamo negdje sutra navečer do 22 sata, pa bi trebao opasti promet i to je to.

Vidjeli smo ima malo ne discipliniranih vozača koji pretječu kolonu. Kako rješavate ove neposlušne vozače koji nemaju živaca čekati, pa onda pokušavaju zaobilaziti, a zapravo ulaze u suprotni smjer rada problem?

Svi smo mi nervozni kad negdje žurimo, ljudi putuju kući i mi to razumijemo. Međutim, to se ne smije. Mi smo danas kaznili 12 vozača za nepropisno pretjecanje kolone vozila. Osim što riskiraju prometnu nesreću u životu svoje obitelji i ljudi koji su u mogućem sukobu, s druge strane, dobivaju novčanu kaznu od 390 eura, oduzme im se vozačka na mjesec dana i vraćamo ih na početak kolone.

Još jedno pitanje koje nije vezano uz promet samo tu možda što metara dalje je rijeka Sava. Spasili ste više od 20 migranata, istovremeno, dok traje ovo prometno ludilo, što se dogodilo?

U zadnja dva tjedna smo u dva slučaja spasili dva puta po 21 migranta. Znači, oni su uspjeli prijeći rijeku Savu na mjestu gdje nije bilo policije, ali s razlogom je nije bilo. Policija do tog mjesta nije mogla doći. Oni su u biti došli na poplavljeno područje gdje nisu imali izlaza pa su nas morali kontaktirati i zvati. Inače bi se smrznuli, promrzli bi i ne bi se više mogli vratiti i onda mi njih spašavamo.

Čamac im se prevrnuo, bio ili?

Ne, oni dođu s gumenim čamcem preko rijeke Save. Kad stanu na kopno gurnu taj čamac nizvodno da policija ne vidi gdje su prešli i krenu u dubinu, međutim ne znaju da je sve to poplavljeno i da nema izlaza iz tog područja. Nađu se na malom otočiću i ne mogu više ni naprijed ni nazad.