Veliki je problem umirovljenika, osim mizernih mirovina i pronaći mjesto u domu. U gradu Zagrebu 8000 umirovljenika trenutačno traži svoje mjesto u domu. Na Međunarodni dan starijih osoba reporter RTL-a Danas otišao je u Dom za starije Sveti Josip u Zagrebu gdje je razgovarao s umirovljenicima Dragicom Hruš, Alojzom Durlenom i Zdenkom Ferdelja.

Gospođa Dragica je rekla da su ona i suprug čekali više od 12 godina

"Međutim nismo forsirali baš da moramo ući jer smo bili u dvoje i bilo nam je lakše. No, onda je moj suprug umro i ja sam došla u dom 2020. U domu imamo uglavnom sve što nam treba, ali nemamo stalnog liječnika. Dolazi nam on dva do tri puta tjedno po četiri sata, a za nas tolike starce je to premalo", ispričala nam je Dragica Hruš.

Na pitanje kako je zamišljao svoju starosti i je li dobio što je očekivao gospodin Alojz Durlen odgovorio je:

"Razmišljao sam realno, jer godine idu i ne treba biti na teret svojih u kući. Ako sam ne možeš, rješenje je biti u domu. Čekao sam ga 11 godina. U domu smo osigurani koliko je to moguće najbolje. Imamo i razne aktivnosti. Literalnu grupu i sportske aktivnosti. I dobro je da smo tu, a bilo bi lijepo da i drugi mogu dobiti gradski dom kojih je premalo", kazao je.

Zdenka Ferdelja je poručila da bi htjela da napokon dođe jedna normalna vlast koja bi omogućila bolji život u Hrvatskoj.

" Da poprave mirovine da mogu normalno živjeti. Da mladi ljudi ne bježe vani nego ostanu tu i da u svojoj zemlji grade budućnost. I da svi oni koji su otišli da se vrate i da nam svima bude bolje. Meni najviše mi nedostaju putovanja. Dok sam radila to sam si mogla priuštiti, a sad s ovom mirovinom je to nemoguće"

Podsjetimo, hrvatski umirovljenici su među najsiromašnijima u Europskoj uniji. Čak 3 od 4 umirovljenika u Hrvatskoj živi ispod granice siromaštva.

Usporedbe radi, norveški umirovljenici u prosjeku primaju gotovo 1800 eura. Nizozemski 1350. Prosjek u Italiji i Njemačkoj je oko 1000 eura, Španjolskoj 900, Sloveniji 800, a u Hrvatskoj mizernih 480 eura na mjesec.