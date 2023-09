SVI LETOVI OSTVARENI RTL Danas uživo s Festivala balona! Organizator otkriva koliko dugo i visoko mogu letjeti

Bajkoviti prizori na nebu iznad Preloga - jer traje Festival balona na vrući zrak! Čak 20 timova balonaša stiglo je iz cijele Europe - od Slovenije i Austrije do Nizozemske, Litve, Latvije i Luksemburga uz naravno domaćine iz Zagreba. Uz to, tijekom tri dana za posjetitelje su pripremljeni i koncerti kao i brojne radionice. Prvi put na festivalu su organizirani i skokovi padobranaca iz balona! Iz Preloga se javila i reporterka RTL-a Ida Hamer. "Uzlijetanje uvelike diktira vrijeme, a kažu da je bilo fantastično pa je 20 balona uzlijetalo mnogo puta." "Festival je bio fenomenalan, svi letovi koje smo planirali smo i ostvarili. I veselimo se i ovoj noćnoj iluminaciji", kaže Igor Mikloušić, organizator Festivala balona na vrući zrak. A koliko dugo i visoku baloni mogu letjeti? "To ovisi o balonu i vremenskim uvjetima, ali po nekoliko kilometara i satima", poručio je organizator.