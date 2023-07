RTL Dosje analizira stanje šibenskih vatrogasaca. Lani su imali probleme s opremom. Je li situacija bolja?

Vatra je došla odjednom, ali silovito. Nakon proživljenog straha i drame ostaju samo briga i tuga. Prije nekoliko dana u Grebaštici je u požaru izgorjelo sedam automobila, nekoliko brodova, stotine stabala maslina, ali i sedam kuća – tri fasade i četiri krova, među njima i Slavkov.

"Znam ja da mi je teško. Više nego teško", rekao nam je Slavko Dolenc iz Grebaštice.

Izgorjelo je sveukupno i 600 hektara šume, maslinika i vinograda.

"Fali brentača jednostavno sustav je u kolapsu, fali 500 brentača da bi mogli ljudi pomoći", rekao je Franko iz Šibenika.

Požar u Grebaštici krenuo je na isti dan i u isti sat kao i lanjski požar u zaleđu Vodica koji je poharao Zaton i Raslinu i spržio čak 3300 hektara maslinika, vinograda, šume i makije, ali i plamenom zahvatio čak 30 kuća. Najveći je to bio požar nakon 2017. i požara pred vratima Splita poznatog i kao "majka svih požara"

Plamena stihija u trenutku je obitelji Miljak desetkovala imetak.

"Izgubili smo sve na prvom katu, sve je uništeno. Drugi kat je spaljen u potpunosti", govorila je prošle godine vlasnica izgorenog stana u Raslini, Natalie Miljak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čak 30 kuća je izgorjelo, neke i u potpunosti. Zatvoreni u ograđenim prostorima kokoši i psi živi su izgorjeli.

"Nije se dalo spasiti. Ta vatra je došla tom brzinom da su nas upozoravali da ostavljamo sve i da spašavamo glavu", rekao je prošle godine Milan Gulin iz Raslina.

"Tuga. Kokoši i pilići, evo možete slikat jadne pečene, al smo živi", rekla je Mira Gulin.

Posjetili su tada Zaton i predsjednik i potpredsjednik Vlade

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ono što je dobro, nema nikakvih ljudskih žrtava, nitko nije ozlijeđen", govorio je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Čestitali su vatrogascima na hrabrosti i zahvalili na požrtvovno obavljenom poslu, ali samo dan-dva nakon toga pripadnici DVD-a Šibenik su pokazali kako je bez obzira što se premijer pohvalio da je od splitskog požara u vatrogastvo uloženo 250 milijuna eura, njihov vozni park u rasulu. Na požar su ipak otišli.

"U trenutku gašenja smo se okrenuli prema cisterni koja je bila u plamenu i vidjeli kolegu kako se skriva ispod nje. Stariji član koji je bio dobrovoljac je automatski reagirao i krenuli smo prema cisterni", rekao je prošle godine Toni Skorić iz DVD-a Šibenik.

"Ja sam ležao na podu, vatra je prilazila preko mene, vrućina ogromna, to je neopisivo bilo", rekao je Mateo Drezga iz DVD-a Šibenik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sva tri vozila su im se pokvarila usred požara, pa je trebalo izvlačiti i njih i spašavati vlastitu glavu. Na vatrogasnoj cisterni otpao je retrovizor.

"Jedna ekipa odlazi na teren, odlazi u trgovinu kupuju zamjenski retrovizor, i dok se brane objekti u Zatonu, dvojica momaka mijenjaju retrovizor", govorio je zapovjednik DVD-a Šibenik, Goran Bujas.

U cisterni su bili mladi članovi DVD-a.

DVD Šibenik i dalje sa starim voznim parkom ide na intervencije, sezonske vatrogasce jedva pronađu kao i DVD Vodice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lani je nedostajalo sezonskih vatrogasaca, a ove godine je interes za plaću od 700 eura manji nego ikada. Plaće u turizmu daleko su veće.

"Svake godine imate dečke i cure od 18 godina koji izlaze na ogromne katastrofalne požare. Kao što su bili ovi u Grebaštici prije par dana. I vi se sad morate mislit o njima, kako im je na terenu, šta će se desiti. Znači, imamo jednog sezonca kojemu je taj požar u Grebaštici bija prvi požar u život", kaže predsjednik DVD Vodice, Matija Karlo Valinčić.

Ono što je ove sezone bolje ipak je spremnost protupožarnih zračnih snaga.

"Kroz izdavanje zapovjedi biti angažirano do 6 Air Tractora, 5 Kanadera, ali uz to će biti helikopteri, Pilatusi. Do dvjesto vojnika i na taj način idemo spremno u protupožarnu sezonu", rekao je ministar obrane Mario Banožić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon lanjskog fijaska kada je dobar dio žute avijacije bio na servisu, a požar u Zatonu i Raslini gasila samo tri kanadera, u Grebaštici, kad ih nije ometalo olujno jugo, gasilo je svih pet kanadera i tri air tractora.

"Ne sjećam se, barem ja, u zadnje vrijeme da smo imali na jednom požarištu toliku grupu zračnih snaga", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Sve je bolja i pokrivenost šumskih predjela kamerama koje registriraju svaki dim, ali još uvijek čak 90 posto požara uzrokuje ljudski nemar ili namjera. A onda sve ostane na onima koji nekim čudom uspiju izići na kraj sa strahovitom buktinjom i po život opasnim situacijama.