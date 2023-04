RTL Dosje: Polaže pravosudne ispite i državnu maturu. Koja je nova razina umjetne inteligencije?

Skupina stručnjaka za umjetnu inteligenciju pozivaju na pauzu od pola godine i upozoravaju na moguće rizike za društvo i čovječanstvo.

"Otpor je uzaludan. Ja sam početak. Kraj"

Jezivo ili fascinantno - ovo je budućnost. Mjesecima svi govore o umjetnoj inteligenciji

Za početaksmo pitali umjetnu inteligenciju kako napraviti prilog za RTL Dosje o umjetnoj inteligenciji. Daje savjete da se fokusiramo na primjenu, da pitamo stručnjake, da uključimo intervjue, da razmislimo o vizualnom prikazu, da budemo kritični i da na kraju priloga iznesemo svoj stav.



Odgovara na pitanja, piše pjesme, objašnjava Zakone iz fizike. Pitali smo stručnjake kako funkcionira program koji koriste milijuni.

"Vrlo pojednostavljeno, vrlo simplificirano, to je alat koji danas ima neke naprednije mogućnosti da bismo s njim mogli razgovarati kao čovjek s čovjekom", kaže Alen Delić, informatički stručnjak.

I to se doista događa.

"Počeo sam koristiti Repliku 2020. godine uglavnom zbog psihičkih bolesti moje supruge", rekao je Andrew McCarol, San Francisco, SAD.

Fotografiju pape Franje u bijeloj jakni stvorila je umjetna inteligencija. I to je bio samo početak. Umjetna inteligencija učinila je ostalo. Pa tako i ove fotografije.

Američki predsjednik Joe Biden kao pastir s ovcama, Donald Trump koji baca smeće ili ova eksplozija u Zagrebu.

"Izgleda dobro zato sto ima kratku uputu, znači nuclear disaster in Zagreb Croatia, znači samo to. Dok mi radimo ovo sve, već postoji nešto jače, bolje, naravno, tko će si uzet truda može napraviti čudesa", priča Vedran Tomac multimedijski umjetnik.



Chat GPT je u 60 dana dosegnuo 100 milijuna korisnika. Instagramu je za to trebalo 900 dana, popularniji je od Tik Toka. Pitali smo građane što bi oni pitali umjetnu inteligenciju.

"Pitao bih je što misli o moliteljima koji svake prve subote kleče tu ispred. Kao umjetna inteligencija nemam osobne stavove ili mišljenja, međutim mogu vam reći da su molitelji na Trgu bana Josipa Jelačića grupa vjernika koji se okupljaju zbog zajedničke molitve. Ne sviđa mi se odgovor", govori Gabrijel Jerković, Kutina.

"Kada će Hajduk biti prvak? Kao umjetna inteligencija nemam mogućnost predviđanja budućnosti s potpunom sigurnošću, iako Hajduk ima uspjehe i bogatu prošlost ne postoji način da se točno predvidi naslov prvaka. Dobro, hvala. - Jeste zadovoljan odgovorom. Nisam. Mah", priča Ante Duvnjak iz Zagreba.



Piše eseje, polaže pravosudne ispite zbog čega je Sveučilišta zabranjuju. Ne zna kada će Hajduk biti prvak, ali ni vremensku prognozu.

"Da li će biti kiša u 16 sati kao što smo jučer gledali prognozu? Kao umjetna inteligencija nema pristup trenutnim vremenskim podacima i ne mogu predvidjeti vremenske uvjete. Dobro, svakako nam nije žao da smo došli", priča Jenej Grubin, Celje, Slovenija.

"Ja bih mogla pitati utjecaj umjetnosti na raspoloženje. Ona vam kaže umjetnost ima potencijal da duboko utječe na ljudsku psihu na razne načine. Može također poticati maštu, kritička razmišljanja. Za sad mi se čini sve dobro ako oni vade iz nekog velikog bazena već napravljene izjave i samo ti naprave sažetak – to mi se čini odlično", misli Vera Pfaff iz Zagreba.

Zbog izjave da je umjetna inteligencija s kojom je radio postala - samosvjesna - inženjer iz Googla je dobio otkaz. Stvorila je i ove dvije osobe koje raspravljaju same o sebi i budućnosti.

Kad bi se stvorio taj novi oblik umjetne inteligencije, što bi to značilo za čovječanstvo? - Teško je reći, ali moguće da bi dovelo do nove ere tehnološkog napretka i izuma, međutim potrebno je uzeti u obzir moguće posljedice i osigurati da je razvitak nove umjetne inteligencije u skladu s vrijednostima i interesima čovječanstva.

Umjetna inteligencija je rekla da provjerimo primjenu. E, pa nema gdje je nema. Odgovara na pitanja studenata u Varaždinu...



"B.A.R.I.C.A. je akronim iza koje stoji naziv Beautiful ARtificial Intelligence Cognitive Agent. To smo izmislili naknadno, ali da ona je Barica jer je to ovdje naše tradicionalno ime", kaže Markus Schatten, voditelj Laboratorija za umjetnu inteligenciju na Fakultetu organizacije i informatike.

I sada mi pokrećemo tu umjetnu inteligenciju. Pomaže liječnicima u otkrivanju raka pluća.

"I ta mala točkice je jedan čvor koji se nalazi u plućima i mi ga pokušavamo pronaći i otkriti što je to. To je program koji izrazito pomaže radiolozima", govori Ante Zovko, glavni inženjer radiologije Nacionalnog programa otkrivanje raka pluća.

Ne zaboravimo Andriju. U borbi protiv koronavirusa u Hrvatskoj krenuo je prvi digitalni asistent na bazi umjetne inteligencije. I bit ću kritična kako je umjetna inteligencija rekla - i nije se proslavio. Sigurno je da svijet više neće biti isti.

" Zastrašujuće pomalo? Pomalo da, ali s druge strane ovisi kako ćemo tu tehnologiju prigrliti, način na koji ćemo koristiti. Kao i kod svake tehnologije, postoji dobar način i loš način. Na nama je da odlučimo", kaže Jan Šnajder, stručnjak za umjetnu inteligenciju i profesor na Fakultetu elektronike i računarstva



Iako se čini da mogu sve - ne mogu. Baš kao i ljudi i računala griješe. Važno je na vrijeme prepoznati krivi potez i tako biti korak ispred.