VRIJEDNI I BRZI RTL-ova ekipa prati izgradnju mosta kojeg u Sloveniji gradi Hrvatska vojska. Poručnica: 'Ovo su malo teže LEGO kockice'

Skoro je završen most koji je nakon strašnog nevremena odsjekao dio Slovenije. Na izgradnji su radili hrvatski vojnici, a trebalo im je tri dana. Još sve nije gotovo, ali je pri kraju. Most koji teži više od 26 tona izgrađen je od čeličnih elemenata. Diljem Hrvatske postoji 50 mostova izgrađenih od istog materijala. Vojnike još čeka uređivanje rampe, nasipavanje pristupne ceste i izvršavanje probnog opterećenja mosta, a nakon toga će most biti za uporabu.