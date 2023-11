RTL-ova Katarina Brečić otkriva: Što s tužbom šeika koji tvrdi da je vlasnik ruskog udjela u Fortenovoj?

Snažno je odjeknula vijest da Pavao Vujnovac preuzima ruski dio u Fortenova grupi čime bi postao većinski vlasnik kompanije.

Naša reporterka Katarina Brečić uživo je komentirala u RTL-u Danas što znači ova vijest te je donijela nove informacije:

"Fortenova se već neko vrijeme pokušava osloboditi ruskih vlasnika. Sberbanka i VTB Banka imaju gotovo 50 posto udjela, a od početka rata u Ukrajini one su pod sankcijama - ne mogu donositi odluke. Ali Fortenova se zbog njih zadužuje po iznimno nepovoljnim uvjetima. U rujnu je Fortenovi došlo na naplatu 1,2 milijardi eura duga, a trošak refinanciranja bio je visokih 18 posto. Već ranije je Fortenova pokušala promijeniti vlasnike - mirovinski fondovi trebali su ući u priču, no tada je fond Allianz odlučio izaći iz te priče. Potom se pojavljuje šeik iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Al Kedbi, on tvrdi da je sada vlasnik ruskog udjela, odnosno Sberbanovog udjela u Fortenovi. On još uvijek na sudu pokušava to dokazati i Fortenova mu to osporava. I Pavao Vujnovac je prije nekoliko mjeseci pokušao preuzeti ruski udio u Fortenovi. To je tada bila neslužbena informacija, a sada službeno najavljuje da želi preuzeti udio u Fortenovoj. Koliko će točno imati Fortenova, sada se ne može još reći, ali očekuje se više od 50 posto. Ovisit će o manjim dioničarima, njih je gotovo 600, oni imaju pravo prvokupa. Ovisi o njima koliko će ostaviti, koliko prodati, a možda i povećati udio. Službeni proces započinje 19. prosinca naSskupštini, trebao bi biti gotov do proljeća iduće godine s novom vlasničkom strukturom, odnosno većinskim vlasništvom Pavla Vujnovca."

S obzirom da arapski šeik i dalje tvrdi da je ruski udio u Fortenovi njegov, naša reporterka komentirala je što to znači u ovoj najavi Vujnovca da ulazi u Fortenovu.

"Razgovarala sam s njegovim odvjetnikom, Ljubom Pavasovićem Viskovićem, koji je u kolovozu ove godine podnio kaznenu prijavu u njegovo ime protiv tri osobe u Fortenovi, pa i protiv Pave Vujovca i Fabrisa Peruškog. Sadržaj kaznene prijave, kaže odvjetnik, upravo su ovakav scenarij očekivali - da će Pavao Vujnovac pokušati preuzeti Fortenovu. Pavasović Visković kaže da će u idućim danima biti govora o ovome. Vlada se službeno i neslužbeno nije oglasila. Razgovarala sam s financijskim analitičarima koji kažu da ova priča nije mogla proći bez Vlade jer se radi o sistemski važnoj kompaniji. A i sam zakon prema kojem je Agrokor transformiran u Fortenovu nosi naziv "Izvanredna uprava za sistemski važne kompanije u Hrvatskoj."