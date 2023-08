Ova promjena vremena donijet će nam u prvom redu veliku, možda i rekordnu količinu kiše jer će se točno preko našeg područja premještati jedna fronta od zapada prema istoku donoseći nam obilnu kišu, a duž nje zbog velikih nestabilnosti stvarat će se veliki grmljavinski oblaci, velike ćelije iz kojih će onda biti jakih i obilnih grmljavinskih pljuskova, ponegdje praćenih tučom pa i jakim udarima vjetra

Već tijekom noći će se nastaviti i sutra ujutro bit će pljuskova u Istri, gorskim područjima i najzapadnijim područjima uz granicu sa Slovenijom, a otprilike sutra sredinom dana poremećaj će stići na središnji dio Hrvatske, na Jadranu otprilike do Zadra, a onda u noći na subotu i subotu gotovo do podneva velike količine kiše za dalmatinsko zaleđe - tako i kninsko područje, na području Dalmacije, krajnjeg juga i krajnjeg istoka zemlje gdje također zbog jakih i obilnih kiša postoji opasnost od bujičnih poplava.

Subotu poslijepodne kratko smirivanje, no već u nedjelju kiša opet posvuda!", kazala je RTL-ova Ana Bago Tomac.