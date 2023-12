zasukali rukave RTL-ovci mikrofone zamijenili kuhačama u Caritasovoj pučkoj kuhinji: Evo kako se u kuhinji snalaze Tomo, Ana, Damira

Reporteri, urednici i voditelji RTL-a jutros su se našli u ulozi u kakvoj ih do sada niste vidjeli. Zasukali su rukave i mikrofone zamijenili kuhačama i pregačama u Caritasovoj pučkoj kuhinji. Želja im je bila u ovo predbožićno vrijeme učiniti nešto dobro na malo drukčiji način od onoga kako se svakodnevno trude u svom poslu i na to prije svega potaknuti i druge. Na zagrebačkom Svetom Duhu su im fratri to i omogućili. Korisnicima Pučke kuhinje poslužili su jela, a oni njima ugrijali dušu. "Super, super. Meni je ovo nešto najljepše što može čovjek napravit i dat za nekoga", kazala je reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić "Ono što njima zapravo nedostaje jest razgovor, briga, da im netko posveti pozornost, pažnju. Što je ljudski. Čini mi se da je to glavni problem što kao društvo sve manje i manje gledamo ljude oko sebe", kazala je urednica i voditeljica Damira Gregoret. "Volonteri su srce i duša ove pučke kuhinje. Zašto? Jer imaju priliku svakodnevno ostvariti onaj ljudski kontakt jer često osobe koje su primorane doći u pučku kuhinju osjete tu hladnoću. Kako je vani hladno osjećaju tu hladnoću srca i volonteri su to pozvani zagrijati ta srca vratiti", istaknuo je fra Vladimir Vidović, voditelj pučke kuhinje na Svetom Duhu u Zagrebu