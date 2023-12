Dan nakon Božića prilika za novi život! Dobio ju je 30-godišnji muškarac. Jer iz Njemačke mu stiže jetra. Organ je dočekao u vrlo teškom stanju na respiratoru, transplantacija organa bila je nužna i baš danas je dobio sretnu vijest koja će mu promijeniti život!

U ovim trenucima traju posljednje pripreme za operaciju presađivanja u Kliničkoj bolnici Merkur. S kirurgom koji će mladom muškarcu presaditi jetra je naš reporter Boris Mišević koji kaže da je operacija već trebala početi, ali kasnio je avion. Operacijska sala je spremna, sve bi trebalo početi za sat ili najkasnije sati i pol.

" Ali isto tako imamo još jednu operaciju koja je hitna, avion s još jednim organom stiže oko 3 sata ove večeri i nastavljamo dalje, druga ekipa dolazi i radi drugu transplataciju", otkrio je dr. Stipislav Jadrijević koji će voditi tim za transplataciju. Riječ je inače o mlađem pacijentu koji ima manje od 30 godina. "To je mladi pacijent, imao je metaboličku bolest jetre, naglo mu se stanje pogoršalo i došao je na hitnu listu za transplantaciju", rekao je dr. Jadrijević.

Anesteziologinja koja će večeras biti u timu za transplatiranje jetre otkriva u kakvom su stanju pacijenti koji idu na transplatacije.

"Često su to bolesnici kojima su vitalni organi u zatajenju, ne samo jetre nego i bubrega. Oni se nalaze na respiratoru, u komi su i trebaju suport što farmakološki, što s aparatima svih vitalnih sustava. To je kompleksno vođenje. Operaciju možemo usporediti s vrhom sante leda, a sve ono što čeka bolesnika i to vođenje je ono što koje ispod površine. To je multidisciplirano vođenje i vrlo je zahtjevno", rekla je anesteziologinja.

Prema zadnjim informacijama rekli su da će avion sletjeti najkasnije oko 19:30. Dr. Jadrijević otkriva da je KBC Merkur od 1998. inače transplatirao čak 1752 jetre, ali također transplatiraju i gušteralu, bubrege, tanko crijevo. "To je veliki transplantacijski pogon", kaže dr. Jadrijević.