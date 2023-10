Pošast koja je napala brojne europske gradove, a u Parizu čak i zaprijetila održavanju Olimpijskih igara, stigla je u Hrvatsku.

Stjenice su, nakon najezde u splitskom zatvoru, napale riječki neboder, a sitni insekti kojih se teško riješiti, zagorčali su život cijelog zgradi, koja ih se sada pokušava na sve načine riješiti. Na ulazu u zgradu stoji obavijest dio stanara među kojima su i djeca imaju plikove po cijelom tijelu, a borba s ovim malim napastima stvara im velike probleme.

Naša reporterka Maja Brkljača uživo se javila u RTL Danas iz stana u kojem su primijetili da imaju stjenice, riječ je o riječkom neboderu s 26 katova. Stjenice su se navodno počele širiti iz državnog stana u kojem su se izmjenjivale izbjeglice.

Marina Nimac majka je djevojčice koju su jednu noć izgrizle stjenice.

"Izgrizle su je kad je jednu spavala u našoj sobi", rekla je ova majka pokazujući šokantnu snimku leđa svog djeteta jutro poslije. Koža je prekrivene crvenim plikovima. Kaže, mislila je da je alergija, odvezli su je doktoru te je dobila lijekove koje je pila.

"Ali par dana poslije shvatila sam da su to stjenice. Primijetila sam i na sebi plikove, ali sam mislila da su možda komarci, stjenice mi nisu padale na pamet. Treće jutro na krevetu sam vidjela malu crnu bubicu, one su se namnožile", rekla je Marina pokazujući pred našim kamerama izmet kukaca koji se nakupio na podnici ispod madraca.

Kaže da je predstavnik stanara rekao je da je navodno u stan na 15-om katu nebodera bila dezinsekcija i to više puta, ali da se ništa nije riješilo. "Oni su valjda trenutno žarište i navodno im stjenice i danju šetaju po zidovima i namještaju. I moj muž je zvao bio deratizaciju te su mu rekli da prostor špricamo po sredstvima protiv buba i komaraca koji se mogu kupiti u dućanu", rekla nam je. Kupili su i parni čistač, neke su stvari drže u hladnjaku jer su pročitali da stjenice umiru na -17 Celzijusovih stupnjeva. Tako se 'hlade' knjige i druge svari.

Govori i kako je čula da odjeću treba oprati na 60 stupnjeva, a ono što se ne nositi u najlone. Marina je dodala da je čula da su se male napasti pojavile i u stanovima na 11. i 16. katu.

Pred RTL-ovim kamerama je i susjeda Ivana Vuković rekla da je u panici da stjenice ne stignu i do njezinog stana: "Kažu da je to teško za iskorijeniti, da je to strašno. Valjda će nam netko pomoći", rekla je Ivana.

Kaže da su iz tvrtke ovlaštene za dezinsekciju naveli da to mora zatražiti predstavnik stanara, da je to za sad učinjeno samo za jedan stan, a da će do petka riješiti i tri nova stana.