Odustajanja poljoprivrednika nema, koji je sljedeći korak na terenu je provjerio naš reporter Mario Jurič koji je uživo razgovarao s Milenkom Bilićem, članom "Stožera za obranu hrvatskog sela".

Naš reporter izvijestio je da prosvjednici ne odustaju, četvrti dan dežuraju na graničnom prijelazu Županja-Orašje. "Prilično je hladno, ali lokalni stanovnici pomažu im na ukupno 5 punktova i donose im pića, hranu, kavu i čak kako bi se barem malo zgrijali", rekao je Jurič.

Na njegovo pitanje Milenku Biliću, zašto su stali s traktorima kad su vidjeli policiju, iako su planirali ići do granice, Bilić je odgovorio: "Krenuli smo prema granici, policija je stala ispred nas, zbog izuzetno dobre suradnje 'Stožera' i policije mi smo ipak stali, ali to ne znači da nećemo ići dalje.

Ostajemo pri namjeri da stanemo na granici, o tome ćemo više informirati u sutra, u nedjelju, u 12 sati nakon tiskovne konferencije."

Na pitanje, hoće li se prosvjed širiti, odgovorio je će hoće. "U Vukovarsko-srijemskoj županiji sada imamo pet punktova, Kordun ima svoje punktove, Dalmacija je također krenula sa svojim punktovima. Ljudi su sve nezadovoljniji i svaki nas dan ima sve više."

Hoće li doći do Zagreba, reći će sutra, niječe da postoji razdor u samom Stožeru. "Atmosfera je među nama doista fenomenalna, ljudi nisu sretni što su tu, ali tu smo svojom voljom, nitko nas nije dotjerao nego smo došli pokazati Vladi da je dosta terora. Nesuglasica nema", rekao je.

S obzirom na to da je član Domovinskog pokreta,

odgovorio je i je li ovo politički motivirano. "Domovinski pokret nema nikakve veze, to je moja osobna stvar, ali sam ušao u stožer kao Slavonac, kao dijete Slavonske ravnice", rekao je. Na dodatno pitanje da komentira što je HDZ upravo njega izdvojio kao jednog od glavnog krivca, komentirao je i to: "Taj intervju od 5-6 minuta, izvukli su samo tri sekunde. Ja nisam vješt govornik, nisam nosao lakirane cipele niti jeo Leberkäse, ja sam dijete rata. Poruka Vladi i HDZ-u je. 'Gospodine premijere, ako već toliko prozivate Domovinski pokret i Ivana Penavu, ugledate se malo na Domovinski pokret i Penavu, vidite njegovu ljubav prema Slavoniji, pokažite barem 50 posto te ljubavi.'"

Kaže da ne dobiva instrukcije od Penave, da se s njim nije čuo ni vidio od Vukovara i Borova naselja. Kaže da sutra očekuje dolazak još ljudi na prosvjed.