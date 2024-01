Prije dvadesetak godina Rusi su masovno počeli kupovati vile na našoj obali, a Kvarner s otocima jedno su im od omiljenih odredišta. No, s početkom rata u Ukrajini - počela je i prodaja. Neki to rade i preko posrednika, kako im ne bi bila zamrznuta imovina.

"Činjenica je da neki od njih i prodaju svoje nekretnine. Moram napomenuti da je u pitanju diskrecija, jer je i njima, zbog cijele ove situacije, nelagodno. Isto tako ukrajinski kupci kupuju nekretnine. To stjecanje je putem Ministarstva, kao i ranije. Knjižno vlasništvo, ono u koje mi imamo uvid, ne mogu reći da su to ruski oligarsi. Postoji li nekakva sprega tih ljudi s njima, to ne možemo reći, jesu li nekakvi treći vlasnici. Međutim, mi koji se profesionalno bavimo tim poslom, ne dolazimo u kontakt ili to oni vješto skrivaju", kaže vlasnik agencije za nekretnine, Damir Perman.

Iz Porezne uprave doznajemo da su u 2022. godini, u Hrvatskoj, evidentirane 53 kupoprodaje nekretnina, a lani 51 kupoprodaja- od strane ruskih državljana. To nije ukupan broj, već je riječ o nekretninama za koje proveden postupak utvrđivanja porezne osnovce. Podaci se još ažuriraju pa ni te brojke, kažu, nisu konačne. Ruske nekretnine nisu najbrojnije, ali su najekskluzivnije. Ipak, to je luksuz kojeg se mnogi od njih sada odriču. Točni se brojevi ne znaju.