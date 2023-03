S ožujkom stigle i najave poskupljenja: Čekaju li nas i veći računi za struju i plin?

Prvi dan ožujka i poskupljenja - jesu li se dogodila? Rastu li cijene od 15. ili možda od prvog travnja? Pitanja je puno, a novac samo curi iz novčanika. Kupci su kupovali, a jesu li platili skuplje?

"Danas ne, ali općenito je se poskupilo. Poskupljenja su stalno, svaki dan, nešto drastično ne. Ono što se mora kupiti, mora se kupit", govori Kristina iz Čeminca.

"Uobičajeno što sam kupio nisam vidio da je nešto. Vjerojatno ne, što danas nije skupo. OD danas do sutra sve poskupljuje", govori Stjepan Samardžić iz Osijeka.

"Vidim da voće je krenulo gore i dosta toga. Meso je neuračunljivo otišlo gore, pa gledamo gdje da kupimo", kaže Jasminka Jeršek iz Josipovca.

Strani i domaći distributeri trgovcima su poslali nove cjenike pa se najavljivalo da će od danas krenuti i poskupljenja na policama. Bezalkoholna pića, majoneza, kava, tjestenina, kozmetika, ovisno o brendovima trebali su gore od 2 od 20 posto.

"Mislim da nije kod nikoga došlo do poskupljenja. 1. ožujka je i mislim da svi trgovci imaju dovoljnu količinu robe na zalihi. S druge strane mislim da je došlo do određenih promjena jer jedan veći broj dobavljača je prolongirao dizanje cijena za mjesec dana do 1.4", govori Ivica Katavić, predsjednik Udruženja trgovine HGK.

I sad svi kalkuliraju - od dobavljača pa do trgovaca koji kreiraju maloprodajnu cijenu.

"Oni sigurno imaju određenu dilemu o vremenskim terminima promjene cijena. Očekuju se naravno i mjere Vlade koje će stupiti na snagu od 1.4. I onda ćemo vidjeti što će se dogoditi", kaže Katavić.

U Vladi isto kalkuliraju, moraju se pozabaviti cijenama u dućanima kao i energentima - čije cijene istječu krajem mjeseca. Građani struju plaćaju 65 eura po MWh, a tržišna cijena je 155 eura. Najveći šok izazvao je izračun regulatora po kojem bi plin s 41 euro skočio na 106 eura po MWh.

"Naši građani neće plaćati takvu cijenu! Hoće li građani ipak osjetiti kakva poskupljenja? O tome ćemo vas izvijestiti sredinom trećeg mjeseca. Ono što vam mogu reći da intenzivno radimo na novom paketu mjera. Neće biti poskupljenja ovako što je najavljeno, kao što to predviđa HERA-ina metodologija. Mislim da bi to bilo jako loše i strašan udar na standard hrvatskih građana", rekao je ministar Davor Filipović.

Stručnjaci kažu - kriva je metodologija, koja će se morati mijenjati, a HERA ravnatelja nema, prazna su i neka mjesta u vladinom kriznom timu. Ministar kaže riješit će se, a struka smiruje građane.

"Nema realnosti da će cijene otići tri puta više, kad su tržišne cijene bile značajno veće, uz intervenciju Vlade cijene su ostale na značajni nižim razinama. Ne vjerujem da će plin ići puno gore", rekao je Dalibor Pudić, predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin.

Vlada će intervenirati s režijama, ali s pitanje je što će s cijenama u dućanima zbog kojih je rupa u novčaniku građana sve veća.