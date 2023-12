S pruge na koju su se rasule tone kukuruza ukradeno 350 metara kontaktne mreže: 'Ako pustimo napon...'

Umjesto da montiraju nove pragove i tračnice, radnici HŽ-a jutros na drugom zadatku! Na neoštećenom dijelu pruge na Škrljevu kojom je nova oprema trebala biti dopremljena, iskrsnuo je ogroman problem. Noćas oko pola noći na pruzi krađa!

"Nepoznati počinitelji ukrali su nam 350 metara potpuno ispravne, funkcionalne kontaktne mreže. Što njih može spriječiti da večeras dođu i ponovno ukradu potpuno novu mrežu koju upravo stavljamo. Plan nam je pozvati policijske službenike da nam pomognu ovdje, vezano za struju, ako mi pustimo napon počinitelji će biti mrtvi", rekao je Stipo Barišić, voditelj Područne radne jedinice prometa Zapad HŽ Infrastrukture.

Mreža je, sumnja se ukradena zbog bakra kojeg će lopovi preprodati. Iako je pristup pruzi zabranjen kao i skupljanje rasutog kukuruza, upozorenje do pojedinaca ne dopire! Žali se na to i obitelj koja živi na osami uz prugu, a kojoj je oko kuće prometnije no ikada.

"Ovo je stvarno prava ludnica! Ne mogu vam se niti izraziti, baš sam, ja sam zapravo u šoku, još uvijek, što reći", govori nam Ljiljana Cvjetan Trbović iz Škrljeva.

Tjeraju, kažu vozače kombija i silne putnike koji su u njima. Jedan nam se predstavio kao Vladimir, dok su mu drugi utrčali u prtljažni prostor.

"Ja sam došao sam! Nas desetak u kombiju, svi po kukuruz. Uzeli smo jedno deset vreća", govori nam.

Ne smije se ni zrno! Jer se ometa radnike HŽ-a koji bez prestanka rade na sanaciji 250 metara uništene trase. Noćas je očišćen usjek u kojemu je prije deset dana došlo do iskakanja i gužvanja vlaka.

"1100 tona kukuruza, 400 tona čelika, mi smo sve to maknuli, očekujemo uspostavu prometa u roku 72 sata. U 72 sata mi moramo ovdje izgraditi kolosijek, znači dovući pragove, tračnice, uspostaviti kolosiječnu rešetku, dovući tučenac, sve to skupa podbiti, formirati kontaktnu mrežu, uključiti i onda otvaramo promet", dodaje Barišić iz HŽ-a.

Potvrđeno nam je da će biti pojačan. Intenzitet od vikenda mora biti na maksimumu jer u riječkoj luci stoje ogromne količine tereta. Nakrcane, u svakom trenu spremne za polazak novouređenom prugom!