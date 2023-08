Nije se vratio s Biokova pa je HGSS krenuo u potragu za strancem. Lociran je 12 sati kasnije, na teško pristupačnoj lokaciji u stijeni, a spašen je vojnim helikopterom.

"Nesretan slučaj se desio kad je on uganuo gležanj, stekao neke lakše tjelesne ozljede na nogama, a do toga je došlo zbog nepripremljenosti.", kaže nam Josip Granić, izvršni pročelnik HGSS-a

Koliko je ova kombinacija nepripremljenosti i nesretnog slučaja koštala pitaju se mnogi građani. Troškovi akcija spašavanja inače ovise o brojnim faktorima, a za ovu to otprilike izgleda ovako:

Vrijednost rada spašavatelja po satu je 20 eura, a uzevši u računicu da su radili 12 sati to je 12 tisuća eura. 15 vozila kojima su stigli na teren košta oko tisuću eura, a tu je i amortizacija opreme poput užeta i sidrišta - 3 tisuće eura, dok su troškovi logistike oko tisuću. Ukupna vrijednost rada i opreme, i to bez helikoptera čije troškove Ministarstvo obrane ne komunicira, je 17 tisuća eura.

No realni trošak je zapravo puno manji jer spašavatelji volontiraju. Ivica Škot to radi već 13 godina. Upravo su najkompleksnije akcije, kaže, one na našim surovim planinama. Kao čest razlog spašavanja navodi nenamjernu nepripremljenost ljudi.

"Moglo bi se reći da se radi uglavnom o nepažnji, ali ne toliko o samoj nepažnji koliko o nepripremljenosti ljudi koji se kreću po tim dosta nepristupačnim područjima i onda kad se to sve skupa zbroji, to je ipak jedan splet nesretnih okolnosti", kaže nam Ivica Škot, član HGSS-a Karlovac.

Upravo zbog nekih suludih avantura, dio građana misli da bi se akcije spašavanja trebale naplaćivati. dok drugi kažu da treba biti besplatno jer ljudski život nema cijene.

"Postoje brojni modeli u svijetu gdje se neodgovorno ponašanje, kada netko sam dovede do nesreće a nije trebao i slično, gdje se može napraviti određeno kažnjavanje, mi razmišljamo u tome smjeru.", kaže Granić.

"U nekim zemljama se naplaćuje zato ljudi koji idu tamo uzmu osiguranja pa onda se ta potraživanja mogu naplatiti iz osiguranja. Isto tako i strani državljani koji kod nas dolaze većina ima neku vrstu osiguranja.Mi to radimo dobrovoljno. Međutim neke usluge koje naravno nisu naše nego su u suradnji s ministarstvom unutarnjih poslova i vojskom bi se možda mogle naplatiti", kaže alpinist Stipe Božić.

Ipak kažu, njihova misija je spašavanje ljudskih života - što za njih nema cijenu.