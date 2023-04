Samo tri posto populacije može postati vojnim pilotom. Razgovarali smo s dvoje kojima je to pošlo za rukom

Imaju jedno od najatraktivnijih zanimanja na svijetu. Već godinama su i u TOP 5 najtraženijih smjerova na Fakultetima.

No najveći je problem što samo 3 posto populacije može postati vojnim pilotom. Upisnice u ruke - jer upisi traju do kraja mjeseca.

Oni moraju biti potpuno zdravi. Psihički i fizički uvijek na najvišem nivou.

"Dispozicije jesu naravno broj jedan u smislu psihofizičke motorike i tako dalje ali u načelu za sve one koji se odvaže - može biti potencijalno sutra zanimanje", kaže brigadir Goran Huljev, zapovjednik Središta za obuku HRZ-a "Rudolf Perešin".

Mislav i Dijana tri godine studirali su u Zagrebu. Posljednje dvije na obuci su u Zemuniku. I upravo ti trenuci, dolaska na pistu, ne mogu se mjeriti s ničim.

"Toliko vam toga bude u glavi kada se pripremate za let, ali u trenutku kada hodate prema letjelici, kada sjednete sve ishlapi, samo vam je bitno izvršenje zadaće i osjećaj unutra", govori Dijana Žabić, kadetkinja 4. godine aeronautike smjera vojni pilot na Fakultetu prometnih znanosti .

Mislav Petrović, kadet 5. godine studija aeronautike smjera vojni pilot na Fakultetu prometnih znanosti je za to doznao u trećem srednje. Prijavio i prošao, što mnogi smatraju nedostižnim.

"Taj neki osjećaj da je to preteško za njih, ja bi rekao da mi smo isto svi ljudi, sve se to može naučiti, samo je potreban trud i želja, sve ostalo dolazi s vremenom, sve se da naučiti - tako i ovo", kaže.

Oduvijek ste sanjali o tome da postanete vojni pilot? Sada je idealna prilika jer upravo traju upisi kako postati vojni borbeni pilot.

Letjelica, poručuju u Zemuniku, ima sasvim dovoljno za sve one kojima je to životni san, ali kandidata treba jako puno jer od cijele populacije samo tri posto je sposobno za to zanimanje.

"Trenutno imamo 77 kandidata kojima smo prvi izbor od 117 prijavljenih, bili bi zadovoljniji kad bi ta brojka bila veća, nadam se da ćemo željenu kvotu upisati", ističe brigadir Huljev.

Uvjeti za prijavu klasični su kao i za sve studente. Soba poput one u studentskom domu. Predavanja se ovdje održavaju na daljinu. Uz puno teorije, još više ima i praktičnih dijelova, a takav je simulator Kiowe. Kao stvarni helikopter koji služi za vježbu.

"Nekako je uvijek tu prisutan strah..vi ste među najzdravijim ljudima na svijetu. Činjenica je, ali ne treba biti strah, kažem, odvažiti, doći na te preglede - doći ovdje kod nas na letenje, uživati, vidjeti da li ste za pilota ili ne", ističe Huljev.

Da će biti vojni pilot, Dijana je zamišljala od malih nogu.

"Znala sam da to želim bar probat, da ću biti ljuta ako ne probam", govori pa ističe kako se mama brinula, a tata je bio sretan kad je rekla da želi u vojsku, postati vojni pilot. "S vremenom su prihvatili to. Moram priznat ponosni su. Mama je presretna", zaključuje.

Kabina borbenog aviona - za Dijanu i Mislava danas je najbolji ured na svijetu. Poručuju drugima, koliko god se činilo nedostižnim - treba se samo odvažiti i prijaviti. I naravno - uživati u visinama.