'San snova' od sljedećeg ponedjeljka na RTL-u: 'Publika će se jako pozitivno iznenaditi'

Postoje snovi koji postanu stvarnost, a on je imao sve preduvjete da svoj ostvari. Talentiran i ambiciozan. Ali nekad je potrebno i malo sreće. To Alen Stošić nije imao. Sve o čemu je ikada sanjario, u par trenutaka je nestalo. On se sa svojim srušenim snovima možda i može nositi, ali ne mogu oni oko njega.

"Obitelj Stošić bi mogla, na prvu, biti jako kaotična nekako zbog oca koji je tako na sve strane i želi puno toga, pun ambicija. Tu je majka kao neki zdrav razum i naravno ja jedinac, sin jedinac", govori Marko Braić, glumac RTL-ove serije San snova.

Koliko god to neki ne željeli priznati ne postoji otac u Hrvatskoj koji barem jednom nije poželio da mu sin postane uspješan nogometaš. A postoje i oni koji ništa drugo, osim toga, od svog djeteta- ne prihvaćaju. Takav je Mirko.

"Alenov otac je neko tko, kako bi rekao, mjesto ljudi koji se ne predaju. Za njega ne postoji bezizlazna situacija i kada ljudi koji budu voljeli ovu seriju u dnevnom boravku vide njegov ambis on se iz toga izvuče i ide dalje", govori Emir Hadžihafizbegović, glumac RTL-ove serije San snova.

Redatelj i scenaristi znaju da su napravili dobar posao kada se glavni glumac potpuno suživi s likom kojeg glumi.

"Vidim da reagiram u nekim svakidašnjim situacijama iz Alena, a ne iz Marka i ono, nađem se u tome i kažem si: čekaj, čekaj, čekaj. Previše si Alen u danu. Malo stani na loptu", govori nam Marko Braić.

To je samo jedan od razloga zašto svi uključeni vjeruju da će ova serija odlično proći i kod gledatelja.

"Odgovorno tvrdim da će biti hit na RTL-u", poručio je Hadžihafizbegović.

"Mislim da će se publika jako pozitivno iznenaditi", poručio je Braić.

Koji ono datum treba, zapamtiti? 28. kolovoza u 20:15 počinje- San snova.