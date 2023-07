UŽIVO S PANTOVČAKA 'Šanse da se Milanović ispriča su gotovo nikakve. Teško je to očekivati, obojica smatraju da su u pravu'

Mašnice, isprike i vojne tajne - zvuči kao početak špijunskog trilera, ali je zapravo kulminacija sukoba predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Milanović traži hitan sastanak s Plenkovićem, ali on prvo očekuje ispriku. Hoće li ju dobiti, doznat ćemo od 20 sati kada se predsjednik izvanredno obraća s Pantovčaka. Ispred Ureda predsjednika uživo se javio reporter RTL-a Goran Latković i pojasnio kolike su šanse da će doći do isprike. "Šanse za to su gotovo nikakve. Teško je za očekivati da će predsjednik Milanović prihvatiti poziv predsjednika Vlade i ispričati se. Glavno uporište u tome je što obojica smatraju da su u pravu, ne odstupaju od svojih stavova i zato je onda teško i očekivati da će doći do određenog popuštanja u njihovim stavovima u poboljšanju komunikacije, a samim time i rješavanju važnih državnih pitanja na razini između predsjednika Vlade i predsjednika države. Naravno, uvijek treba ostaviti prostora za iznenađenja", rekao je reporter Latković. Više pogledajte u videu.