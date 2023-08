Satsuko (91) preživjela je Hirošimu: 'Bio je dan, a tamno kao pomrčina. Trčali su preko mrtvih tijela'

Prošlo je 78 godina od američkog nuklearnog napada na Hiroshimu i Nagasaki, katastrofe koja je kriva za smrt više od 200 tisuća ljudi.

Preživjelim stanovnicima Hiroshime, ali i njihovim potomcima, to je zauvijek obilježilo živote. Toj se žrtvi i ove godine došlo pokloniti 10 tisuća Japanaca svih dobi i iz svih krajeva zemlje.

"Danas sam vidjela spomenik i zaključila da mogu naučiti više. Gospođica Sadako je bila ozračena s dvije godine, a s dvije je umrla od leukemije", kaže Kanaha iz Japana.

Osim što su simboli za trenutačno brisanje sa zemlje polovice gradova, Hiroshima i Nagasaki simboli su modernih zalaganja za nuklearno razoružanje, pa se nevinim žrtvama dolazi pokloniti iz cijelog svijeta.

"Ovdje sam u Hiroshimi jer želim vidjeti grad koji je snažan simbol mira. Na svom putovanju kroz Japan, želim biti danas ovdje", ističe Roberto Sachetti iz Italije.

Brutalan obračun s poraženima u Drugom svjetskom ratu zauvijek je ostao u sjećanju u Japanu visokopoštovanih hibakuša, gorke titule kojom se nazivaju svi koji su preživjeli tragediju.

Ostalo ih je još svega 40-ero, a među njima je i sada 91-godišnja dobitnica Nobelove nagrade za mir, Satsuko Thurlow.

"Odjednom sam u 8.15 vidjela plavu svjetlost kroz prozor i nebo se zacrnjelo. to je kraj moje svjesnosti, pala sam u nesvijest. Tražila sam pomoć. Netko me primio za rame, tresao i vukao me vani. Bio je dan, a bilo je tamno kao pomrčina", svjedoči Satsuko Thurlow.

Nisu izgledali kao ljudi, kaže Satsuko, nego kao duhovi.

"Kosa im je bila spržena. Nisu mogli hodali, teturali su. Mi smo onda pobjegli. Trčali su preko mrtvih tijela. Nismo osjećali strah, ljutnju, samo smo bili zaprepašteni", objašnjava.

Papirnati ždralovi koje je zavjetno izrađivala od radijacije oboljela djevojčica Sadako, ali puštanje tisuća lampiona niz rijeku Oto u središtu Hirošime vječna su opomena cijelom svijetu o opasnosti nuklearnog oružja.

