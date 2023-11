Savu štiti nasip, ali stižu nove kiše. Imaju li Zagrepčani razloga za brigu? 'Ne očekujemo probleme'

Znamo da Zagreb štiti nasip, ali uzvodno i nizvodno nije tako sigurno. Situaciju s vodostajem Save prati RTL-ov reporter Matija Mlinarić.

"Kada biste pogledali Savu u ovom trenutku, rekli bi da situacija ide na bolje. U 3 sata ujutro Sava je bila na maksimumu, a od tada pa do sada opada vodostaj za oko 70-80 centimetara. No mnogi misle da je ovo samo bila prva runda, a da druga počinje sutra", kazao je u javljanju uživo.

O tome kakva će situacija biti sutra razgovarao je s koordinatorom u Glavnom centru obrane od poplava Hrvatskih voda, Tomislavom Novoselom.

Što će nam donijeti nove kiše iz Slovenije? Hoće li to i koliko utjecati na vodostaj Save?

Kako ste rekli, vodostaj Save u Zagrebu je opao za oko 80 cm, a očekujemo da će do sutra u podne pasti za još metar i pol. Nova runda kiše tijekom noći i sutra do podneva uzrokovat će novi vodni val Save u Sloveniji, ali on bi trebao biti nešto manji nego što je ovaj.

Očekuje li se sutra kakvo izlijevanje rijeke, intervencije? U Rugvici su već danas redovne pripreme, hoće li se ići tamo u izvanredne mjere?

Nizvodno od Zagreba su uvedene redovne mjere obrane od poplava, viši vodostaj i izvanredne mjere su izbjegnute jer smo na vrijeme otvorili Ustavu prevlaku. Vodostaji na tom području nizvodno od Zagreba su niži za metar do metar i pol nego što su bili u kolovozu i ne očekujemo probleme u ovom vodnom valu.

Rekli ste, bilo je danas i dojava građana oko Jaruna?

Primijećeno je pojačano procjeđivanje oko Jaruna, ali to je normalno kod ovakvih vodostaja. Nema razloga za zabrinutost, stabilnost nasipa nije ugrožena.

Uvijek gledamo situaciju u susjedstvo, Sloveniju pa i Austriju. Što će sve te kiše donijeti i u drugim rijekama Hrvatske?

Na ostalim područjima, ušao je veliki vodni val rijeke Drave, Mura je isto bila tek pripremno stanje proglašena. Nizvodno ispod ušća Mure u Dravu očekujemo nekih metar do metar i pol niže vodostaje nego što su bili u kolovozu. Također nikakve veće probleme ne očekujemo što se tiče rijeke Drave.