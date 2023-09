Nakon slučaja iz 1999. kada je policajac u brakorazvodnoj parnici ubio suprugu, odvjetnicu i sutkinju Hrvatska obilježava Dan zaštite žena od nasilja.

Policajac iz 2016. tri je godine bio na bolovanju kada je policija i pokrenula postupak njegovog otpuštanja iz službe, no u tom mu periodu nije oduzet pištolj kojim je ubio bivšu partnericu i njezinu nećakinju.

Godinu kasnije, policajac iz Novske ubio je svoju bivšu suprugu službenim pištoljem. Te je iste godine bivši policajac, koji je bio otpušten iz službe, iz zasjede je ubio bivšu partnericu pa sebe. Policajac iz Zagreba je 2020. ubio suprugu iz službenog pištolja i to ispred četvero maloljetne djece, a zatim i sebe. Bio je i ranije nasilan. Lani je pak policajac iz varaždinske policije ubio partnericu, a potom i sebi oduzeo život.

"Kad je Hrvatska predavala nacionalni izvještaj za Grevio početkom prošle godine u samom izvještaju je napisano da je MUP napravio dvije analize tj dva istraživanja o femicidu u Hrvatskoj, znači već su tamo vjerojatno mogli vidjeti nekakve obrasce ponašanja.

Oni koji imaju dublji uvid nikako da naprave bolje analize i da vide gdje se griješi u koracima da bi se onda taj sustav popravljao, da se ne bi došlo do toga da opet za 6 mjeseci ili godinu dana imamo da je djelatni policajac službenim oružjem ubio svoju partnericu ili ženu", objasnila nam je Dunja Bonacci Skenderović, Neovisna stručnjakinja za suzbijanje nasilja protiv žena.

Još uvijek je puno nejasnoća o posljednjem slučaju femicida u Osijeku od strane policajca te se i dalje postavlja pitanje je li u slučaju bilo zataškivanja, stoga smo razgovarali sa šefom osječko baranjske policije.

Zašto niste odmah izašli van sa svim informacijama nakon događaja i kako je moguće da se DORH nije složio s vama?

"Ovdje je došlo do teškog slučaja u kojem je smrtno stradala mlada djevojka. Prema prvim događajima ništa nije upućivalo na nasilnu smrt. Tek kad smo započeli s očevidom utvrdili smo da ne stoji ta priča, već da se nešto drugo dogodilo. Mi smo zaprimili dojavu preko centra 112 gdje je on dojavio događaj. U medijima su se pojavile razne informacije o cijelom događaju", kazao nam je načelnik Ladislav Bece.

Vama to nije izgledalo kao ubojstvo?

"Očevid je kod ovakvih događaja kompleksan. Prema onome što smo mi zaključili nije ništa upućivalo na samoubojstvo. Utvrdili smo kasnije da se dogodilo nešto drugo, odnosno da je policajac nespretno rukovao oružjem."

Jeste li odmah pronašli mobitele na mjestu nesreće? Jeste li uzimali u obzir poruke koje su bile poslane njoj?

"U trenutku očevida i nakon njega mi s tim porukama nismo raspolagali, već drugim porukama koje nisu upućivale na motiv za ubojstvo. Prema informacijama koje mi imamo oni su u nekoj vezi oko mjesec dana. Djevojka je nekoliko puta dolazila kod njega u stan. On je radio na porti policije do 18 sati. Tu je večer došao kući i ona kod njega.

Taj dan je zadužio futrolu za pištolj koja se stavlja na nogu. On je pokazivao taj pištolj i futrolu i pretpostavljamo da je stavljao na sebe. Vjerojatno je u jednom trenutku došlo do ispaljenja jer vjerojatno nije s njim znao rukovoditi."

Zašto je onda te pretpostavke Županijsko odvjetništvo odbilo i osumnjičiti ga za ubojstvo.

"Kod takvih djela se inače radi o ubojstvu iz nehaja. On je prvo htio prikazati to kao samoubojstvo. Mi smo išli na teži oblik, odnosno u dovođenje u opasnost. Mi sve što smo prikupili tijekom odvjetništva dostavljamo i Državnom odvjetništvu i u suradnji s njima sve prikupljamo. Oni u svakom trenutku mogu prekvalificirati to što mi njima dostavimo."

Jesu li oni već vidjeli poruke?

"Poruke se tek trebaju analizirati, sutra se istražuju."

Može li psiho-test provjeriti opasne obrasce ponašanja?

"Psiholozi iz tih testova mogu svašta zaključiti. Rade ih stručne osobe. Imali smo slučajeve psiho-testa aktivnih policajaca koji su pokazali da se oni više ne mogu baviti poslom kojim se bave."

Kod njega nitko nije primijetio agresivno ponašanje?

"Sva je testiranja prošao dobro. Bio je dobar u školi i tamo učio kako baratati oružjem", kazao je Bece i dodao kao i dalje prema svim informacijama osječkoj policiji izgleda da uhićeni policajac nije znao baratati oružjem, iako mu je za poziv hitne trebalo 20 minuta nakon što je djevojka bila upucana.

