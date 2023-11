Premijer i ministrica poljoprivrede nisu došli na sastanak s nezadovoljnim poljoprivrednicima u Retkovce. Čekali su ih u simbolično vrijeme - minutu do 12. Seljaci traže razgovor o svinjskoj kugi, a ako odgovora na njihove zahtjeve ne bude do 15. studenog – najavljuju "oluju svih oluja".

S Tomislavom Pokrovcem, članom Stožera za obranu hrvatskog sela razgovarao je reporter RTL-a Danas Bojan Uranjek

Premijer i ministrica nisu došli na sastanak ljudi koji su ih čekali ovdje u Metkovcima. Što kaže na to Stožer?

Nisam razočaran i ovo je bilo za očekivati. Kada se netko se ne pojavi tamo gdje bih se trebao pojaviti po meni je to priznanje greške. Znači, oni su priznali ovim svoju grešku i nisu došli. Mi organiziramo jedan veliki skup. Ovim putem molim sve ratare i stočare da se pojave da se pojave, a dobrodošle su i sve političke stranke. To će biti 15.11. u 18 sati kada ćemo donijeti odluku gdje je, kako i na koji način idemo u prosvjede jer vidimo da se iz dana u dan vrši teror nad našim svinjogojcima. Vidimo da se nad svinjama vrši genocid. Mislim da to više ne smijemo dozvoliti jer mi smo odgovorni za ova sela, za ove ljude, koji jednostavno ništa drugo nisu naučili niti žele, nego baviti se svinjogojstvom.

Vidjeli smo onaj prosvjed traktorima u Vinkovcima. Na koji način ćete sada prosvjedovati? Spominjali ste granice. Ljepljenje za asfalt.

Da znate ono sve što smo spominjali toga ćemo se držati i znati. Sve su opcije otvorene i opcije traktora pa i lijepljenja i blokada i granica i pružni prijelaza. Mi moramo prisiliti ovu vlast koja jednostavno nema smisla niti sluha za hrvatskog seljaka. Želimo ih upozoriti i molimo ih ovim putem - Dajte naredbu i prekinite s eutanazijom zdravih svinja jer ovo više nije normalno. Ljudi trebaju psihološku pomoć. Ljudi su jednostavno na kraju sa živcima. I nemojte da se desi nešto što se ne bi trebalo desiti.