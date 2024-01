Semafor u Vrgorcu kojeg su pokvarili štakori konačno proradio: 'Vrijeme je da zaposlimo 20 mačaka'

Semafori u Vrgorcu jučer su proradili, a danima se tražio uzrok kvara. Tek provjerom podzemnih kablova utvrđeno je da su štetu najvjerojatnije pričinili štakori, a ukupna šteta nije mala.

Počinitelje nitko nije vidio, ali ni ne čudi. Omraženi glodavci sabotažu su izvršili pod zemljom daleko od očiju znatiželjnika. Danima jedini vrgorački semafor nije radio, a kvar nije bio u vanjskim instalacijama, nego pod zemljom. "Šteta nije bila na nadzemnog dijelu, unutar semaforskih instalacija, nego u podzemnom dijelu u rovu, odnosno u cijevima kroz koje je provučen kabel. Uočili smo oštećenja, djeluje kao da je nagrizeno. Djeluje neki glodavac, ali nismo ga našli, nismo ga uhitili", objašnjava Ivica Šamanović, voditelj Nadcestarije Makarska-Vrgorac Županijske ceste Split.

Radnici su na kraju izvukli podzemni kabel koji je bio izgrizen po dužini od 150 metara, a ukupna šteta procjenjuje se na 3 tisuće eura. "Tu su se ljudi danima mučili, radili, ali najvažnije da su napravili posao. Iako objektivno ovo križanje je vrlo zafrkano", priča Slobodan Granić iz Vrgorca. Njegov sugrađanin Andrej Tolj ima idealno rješenje. "Mislim da je krajnje vrijeme da zaposlimo 20 mačaka da patroliraju gradom. Mislim da je torješenje za ovaj trenutni problem", u šali dobacuje Tolj.

Najvažnije je da se kopa smatraju neki, samo smatraju da su štakori pogriješili lokaciju. “Mali miš je dobio zadatak, samo je vrtio na pogrešnom mjestu. Nama je bio interes tunel Ravča-Drvenik i mi smo ga stacionirali gore, a ne znam kako je smjer promijenio da je ušao ovdje u podzemlje i izgrizao kablove od semafora", objašnjava Zvonimir Pervan iz Vrgorca.

Iz županijskih cesta nisu iznenađeni da štakori stoje iza svega, ali ne pamte ovakav slučaj. Šamanović potvrđuje da nikada nisu imali ovaku štetu. "Poznato je da miš nezgodan kod elektroinstalacija, kablova, njemu je to poslastica. Sad je dogovor s gradom da se napravi malo jača deratizacija", rekao je.Gradonačelnik Vrgorca Mile Herceg kaže da ih nitko nije kontaktirao i da deratizaciju rade u skladu s propisima. "Imamo firme koje su za to zadužene. Radimo to čak i više nego što bi trebalo po minimalnim uvjetima", izjavio je.

Semafor je srećom proradio, a počinitelj nije pronađen na mjestu zločina. No posve je jasno da šteta koju može počiniti nije mala ni bezazlena bez obzira na njegovu veličinu.