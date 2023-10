Četrnaest medicinskih sestara i tehničara na Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC-a Sestre milosrdnice, umjesto 35 sati na tjedan radili su i do 50. I to na izvorima zračenja i mjestima na kojima nije moguće zaštita od štetnih utjecaja.

Mario Gazić, predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara kaže: "Medicinske sestre i svi djelatnici koji rade na izvorima zračenja imaju skraćeni radni tjedan koji nije 40 sati nego 35 na tjedan baš zato što rade na tim izvorima zračenja. Ovo što smo pročitali sada iz medija je bilo tijekom COVID pandmije pa je došlo do ovakve situacije."

Bilo je to tijekom kolovoza i rujna prošle godine. I to nije praksa samo u Vinogradskoj, prekovremenih sati ima u većini bolnica što potvrđuje Mihela Androić Pašalić iz Hrvatskog sindikata medicinskih sestara i tehničara: "To je bio veliki problem u pandemiji, kada se to pitanje jako pokrenulo i aktualiziralo, kada su vrijeme godišnjih odmora i bolovanja kada kolegice koje su iscrpljene odlaze na bolovanje onda druge sestre pokrivaju tu smjenu."

Ovako se drugookrivljeni, ravnatelj Davor Vagić, pravdao na sudu:

"Zbog nedostatka djelatnika, medicinskih sestara i tehničara na tržištu rada, bolnica je bila prisiljena organizirati pružanje zdravstvene zaštite onkološkim pacijentima na način da su djelatnici povremeno radili u turnusima od 12 sati."

Iako je Državni inspektorat utvrdio nepravilnosti, sud se s time nije složio jer je riječ bila, kažu, o izvanrednim okolnostima i to je bilo nužno radi zdravlja onkoloških pacijenata. Reagirala je i predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata Jasna Karačić koja kaže:

"To je situacija izvanrednih okolnosti kada imamo jedan zakon ispod drugog i ne mogu se istovremeno ne mogu oba ispoštovati. Tako ni Sud za ljudska prava nije uzeo prava pojedinca, javno zdravstvo je bilo iznad prava pojedinca."

Koliko je bilo ovakvih slučajeva i nadzora u bolnicama, pitali smo Državni inspektorat. Međutim, oni kažu kako odgovor na to pitanje ne mogu dati, baš kao ni komentari ove presude. Iz Vinogradske bolnice bez izjava, dok presuda ne bude pravomoćna.