Ako poželite prijeći glavnu gradsku prometnicu u Šibenku, ljeti po suncu i vrućini, a zimi po kiši i buri, zeleno svjetlo pričekat ćete dobrih 70 sekundi. To ne bi bila vijest da vam nakon toga ne ostaje brzih 8 sekundi do novog crvenog svjetla. Problem je to za starije osobe, ali i za roditelje s malom djecom.

"Prekratko je za starije ljude i one koji sporo hodaju ili su bolesni. Kada dođem do kraja, već se upali", potužila se Šibenčanka Zdenka. Njen sugrađanin Milivoj nema takvih problema. Svaki dan prolazi istom rutom i ima svoju računicu: "Kada brojite to je 8 sekundi, međutim kada pogledate zaustavljene aute, vidite da oni tek kreću kada dođe 54. Do tada možete mrtvo 'ladno prolaziti."

Bilo kako bilo, struka je svoje rekla. Osam sekundi za devet metara pješačkog po njima je dovoljno. "Kad se projektiraju semafori, onda se računa da je brzina pješaka metar i dvadeset u sekundi. Pješački prijelaz ima nekakvih devet metara, i osam sekundi je dostatno vrijeme za njega prijeći", objasnio je Danijel Mileta (HDZ), zamjenik gradonačelnika Šibenika.

Iako je riječ samo o dvije prometne trake, kažu nam neki Šibenčani, za legalan prelazak ove prometnice potrebne su im i sprinterske sposobnosti. "Idu kolica, idu mame s kolicima i djecom, idu invalidi, idu svi", priča Nada iz Šibenika.

Čini se da osam sekundi za legalan prelazak pješačkog ipak nije dovoljno. Ne bi bilo zgorega Šibenčanima produžiti to vrijeme na još koju sekundu. Ako ne zbog sigurnosti, onda barem da ne moraju trčati.