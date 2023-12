Sin Zdravka Mamića pred nagodbom s USKOK-om. Doznajemo: Bit će ih još. Blizu suradnje i brat Zoran?

Mario Mamić očito u posljednje vrijeme u tišini pregovara s USKOK-om, jer ni on niti odvjetnici to ne žele komentirati. Mamić je, kako doznajemo, navodno spreman samo priznati krivnju, novac vratiti Dinamu, ali ne i teretiti oca Zdravka.

No, koliko za to USKOK traži da odleži u zatvoru još nije dogovoreno. Zdravko Mamić iz Bosne i Hercegovine to ne želi komentirati.

"Razgovarao sam s njim, komuniciramo gotovo na svakodnevnoj bazi. On nema nikakav poseban komentar jer i imamo zacrtan komentar obrane, branimo se istinom", poručio je njegov hrvatski odvjetnik Filip Glavaš o dosadašnjim nagodbama.

Prvi koji se nagodio s USKOK-om, nogometni je menadžer Nikky Vuksan koji je sve priznao i dobio godinu dana zatvora uvjetno s rokom kušnje na pet godina. Ubrzo se sporazumio i poduzetnik Igor Krota, koji će umjesto devet mjeseci zatvora odraditi rad za opće dobro.

U pregovorima je sada sin Zdravka Mamića, Mario, a sve više se nagađa da je blizu suradnje i brat Zoran. Ako to bude doista tako, ostali bi samo Damir Vrbanović i Sandro Stipančić.

Odvjetnik nogometnog menadžera Vuksana, Gordan Preglej kaže da je to bila njegova želja. "To je stvar pregovora, svi mi ističemo olakotne okolnosti, tužiteljstvo ističe otegotne okolnosti, ako uspijete naći neku zajedničku sredinu u kojoj bi svi bili zadovoljni onda se postiže nagodba. Ako ne, uvijek postoji ono što je redovni put, a to je sudska nagodba", dodaje.

Mamićev odvjetnik Glavaš tvrdi kako Zdravko Mamić o suradnji ne razmišlja. "Jer iz dosadašnjeg dijela dokaznog postupka proizlazi da je Zdravko Mamić postupao u cilju spašavanja nogometnog Dinama, da sve radnje su bile usmjerene u tom cilju i da ne stoji teza tužiteljstva da je u Austriji podizao sredstva s Dinamovog računa i trošio ga za vlastite potrebe već upravo suprotno da je sva ta sredstva iskoristio za potrebe Dinama", kaže.

Braća Mamić uhićena su prije osam godina, a optužnica za ovaj slučaj podignuta je prije šest. Spis ima 46 tisuća stranica, za što je osječki Županijski sud rezervirao jednu cijelu sobu.

USKOK Mamića tereti da je od 2004. do 2015. organizirao zločinačku grupu i uz pomoć off shore kompanija i fiktivnih ugovora oštetio Dinamo za 144 milijuna kuna.

Iako su odvjetnici u početku tvrdili da je slučaj Mamić promašen, osam godina poslije, USKOK-ov tužitelj ipak na dobitku. Nagodbe frcaju na sve strane. Predomislio se i klub Dinamo i traži da mu se vrati 21 milijun eura.

Na klupi za svjedoke ima još dosta njih. Najzanimljiviji će biti Luka Modrić i Dejan Lovren koji su zbog lažnog svjedočenja u prvom postupku i sami optuženi, ali optužnica još nije potvrđena.