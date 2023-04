Sindikalist Vladi oko Petrokemije: 'Recite Turcima doviđenja' i sjednite za stol s INA-om i PPD-om'

Što će biti s Petrokemijom koja u punom kapacitetu ne radi već skoro godinu dana, a dovršetak promjene vlasništva zapinje. O tome je večeras govorio predsjednik Sindikata energetike, kemije i metala Željko Klaus u razgovoru s našim reporterom Borisom Miševićem.

Podsjetimo, iako je ugovor potpisan prije skoro pet mjeseci, turska tvrtka Yildirim još nije preuzela kompaniju, jer se čekaju ekološka odobrenja države. Sindikati koji zastupaju 1300 radnika industrijskog giganta prijete prosvjedom i upozoravaju kako je krajnji rok da proizvodnja opet krene.

Klaus večeras kaže: "Smatramo da nema problema, ako je turski investitor problem i ako s njim nešto nije u redu, neka to glasno kažu iz Vlade, neka ljude iz Turske pošalju u Tursku. Ali najvažnije, Petrokemija mora početi s proizvodnjom, nema opravdan razlog da nema. Otezanje s početkom proizvodnjom direktno šteti radnicima i državi".

Na pitanje, gdje zapinje, jesu li to dozvole, on kaže da nisu, da imaju sve dozvole, jedna da vrijedi do kraja 2024., druga do kraja 2027.

"I da se nije pojavila priča s ulaskom turskih investitora Petrokemija bi danas radila, nakon što lani nije opravdano radila zbog cijena plina. Očito je problem negdje drugdje, ne znam špekulirati, ali poručujemo Vladi: 'Recite Turcima doviđenja', vi niste OK i sjednite za stol s INA-om i PPD-om te pokrenite proizvodnju u Kutini. Ako se to ne dogodi, imat ćemo svi problema".

Dodaje da kao sindikat neće organizirati prosvjede na Markovom trgu i "galamiti". "Pripremit ćemo ozbiljne akcije sindikata, jer će ta tvrtka nestati ako se ne pokrene proizvodnja. E to, Boga mi, nećemo dozvoliti kombinirat ćemo niz sindikalnih akcija kad dođe vrijeme."