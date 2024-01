Ne stišavaju se reakcije na prijedlog uredbi o koeficijentima za zaposlene u državnim i javnim službama. Sindikatima obrazovanja i znanosti, koji pokrivaju 50 tisuća zaposlenih, kažu da je to neprihvatljivo jer će glasnogovornik u državnoj službi biti bolje plaćen od profesora.

RTL-ov reporter Goran Latković razgovarao je s Matijom Kroflinom, glavnim tajnikom Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, koji kaže da nisu zadovoljni ponuđenim koeficijentima.

"Posebno smo bili razočarani kad smo vidjeli koeficijente i čini nam se da tu ima nelogičnosti i dodatnog jačanja nejednakosti u javnim i državnim službama.

Dobili smo koeficijente koji se tiču našeg sustava - za znanstvena, nastavna i suradnička radna mjesta. I dalje ne znamo u potpunosti kako će se generirati koeficijenti za naše nenastavno i neznanstveno osoblje. Ali najveći problem je taj da ponovno najveća radna mjesta rastu najmanje i sad s time imamo 15 godišnji ciklus degradacije tih radnih mjesta. Vidjet ćemo kako će se razvijati iduća dva tjedna, na nama je da upozorimo na sve što nije dobro, a vidimo da neke stvari nisu dobre", rekao je Kroflin.

Dao je i primjer nelogičnosti.

"Imate situaciju da laborant i tehnički suradnici u Ministarstvu pravosuđa imaju veće koeficijente od laboranata i tehničkih suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Koeficijent u Ministarstvu pravosuđa je za njih 1,53, a za ove druge je 1,35. To je relevantna razlika. Imate i situaciju da bi plaća asistenta trebala rasti 12 posto. Sindikat već 6 mjeseci upozorava da je krucijalno da se poveća plaća za asistente jer je nemoguće privući kvalitetne ljude u sustav", rekao je Kroflin.

Uredba bi trebala biti donesena u ožujku, a veće plaće bi se isplatile već u travnju. I to je za sindikat problematično. "To je politički cilj prije izbora - imati veće plaće i skupiti dodatne političke bodove. Sve je rađeno na brzinu i problem je za to ljude koji trebaju cijelu stvar iznijeti, rokovi su teško uhvatljivi i nama je otežalo stvar utjecati na proces", rekao je Kroflin.